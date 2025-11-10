¿El río Medellín se tiñó de rojo? Hay videos, pero las autoridades no encontraron nada

¿Se tiñó de rojo el río Medellín el pasado fin de semana? Eso es lo que muestran algunas fotos y videos que se han compartido en redes sociales, según los cuales al norte del Valle de Aburrá, en el sector de La Pradera, en jurisdicción de Donmatías, donde el río Medellín desemboca en el Porce.
En las imágenes se ven las aguas, que normalmente tienen un color café, de un rojo intenso que en el pasado ha alertado a las autoridades ambientales, pues sería productos de vertimientos ilegales y nocivos para el medio ambiente.