En Medellín inició histórica ruta de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia

La más ambiciosa cruzada de la historia reciente de Colombia para encontrar personas desaparecidas en el marco del conflicto armado que vivió el país, tendrá su punto de partida en Medellín, ciudad con inmensos desafíos en ese tema, como quiera que en ella hay más de 4.500 mujeres y hombres que aún son buscados.

Se trata de un plan liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que cuenta con siete equipos móviles que recorrerán 27 de los 32 departamentos del país y llegarán a más de 400 municipios de las regiones más apartadas para recibir solicitudes de búsqueda, tomar muestras de ADN y orientar a las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.

La misión inicial de esta estrategia, llamada Ruta de Búsqueda y en la que se pide a la comunidad que haga sus solicitudes de seres queridos desaparecidos, presente toma de ADN, si no lo ha hecho, y aporte información donde pueda haber cuerpos, será Medellín.

En esta ciudad recorrerán las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 8 (Villa Hermosa). Además, la atención se extenderá a las zonas rurales de la ciudad, visitando los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.