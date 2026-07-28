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En Medellín inició histórica ruta de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia

La capital antioqueña representa el desafío más grande en esta gestión humanitaria: más de 4.500 las personas desaparecidas en la ciudad ym por eso, será el punto de partida de uno de los siete frentes simultáneos que recorrerán el país hasta noviembre de este año.

  • En total, en el noroccidente del país, la Ruta Buscadora recorrerá 58 municipios en Antioquia, Chocó y Caldas, llegando principalmente a las zonas rurales: 44 corregimientos y veredas. Foto: Cortesía
    En total, en el noroccidente del país, la Ruta Buscadora recorrerá 58 municipios en Antioquia, Chocó y Caldas, llegando principalmente a las zonas rurales: 44 corregimientos y veredas. Foto: Cortesía
  • En alrededor de 400 municipios en 27 de los 32 departamentos del país estará La Ruta Buscadora. Foto: Cortesía
    En alrededor de 400 municipios en 27 de los 32 departamentos del país estará La Ruta Buscadora. Foto: Cortesía
  • Siete unidades móviles iniciarán el recorrido más prolongado y con mayor presencia institucional en territorios que han sido impactados por el flagelo de la desaparición. Foto: Cortesía
    Siete unidades móviles iniciarán el recorrido más prolongado y con mayor presencia institucional en territorios que han sido impactados por el flagelo de la desaparición. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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La más ambiciosa cruzada de la historia reciente de Colombia para encontrar personas desaparecidas en el marco del conflicto armado que vivió el país, tendrá su punto de partida en Medellín, ciudad con inmensos desafíos en ese tema, como quiera que en ella hay más de 4.500 mujeres y hombres que aún son buscados.

Se trata de un plan liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que cuenta con siete equipos móviles que recorrerán 27 de los 32 departamentos del país y llegarán a más de 400 municipios de las regiones más apartadas para recibir solicitudes de búsqueda, tomar muestras de ADN y orientar a las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.

La misión inicial de esta estrategia, llamada Ruta de Búsqueda y en la que se pide a la comunidad que haga sus solicitudes de seres queridos desaparecidos, presente toma de ADN, si no lo ha hecho, y aporte información donde pueda haber cuerpos, será Medellín.

En esta ciudad recorrerán las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 8 (Villa Hermosa). Además, la atención se extenderá a las zonas rurales de la ciudad, visitando los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

En alrededor de 400 municipios en 27 de los 32 departamentos del país estará La Ruta Buscadora. Foto: Cortesía
En alrededor de 400 municipios en 27 de los 32 departamentos del país estará La Ruta Buscadora. Foto: Cortesía

También, el equipo integrado por forenses y otros profesionales capacitados por las labores de búsqueda y acompañamiento a las familias, recorrerá otros municipios del norte del valle de aburrá para luego movilizarse hacia Chocó y Caladas, y regresar a Antioquia donde recorrerá las regiones del Suroeste, Bajo Cauca, Norte y Nordeste.

Esta ruta, según Gabriel Burbano, subdirector técnico de Participación y Enfoques Diferenciales de la UBPD, le permite a la entidad “aliviar el sufrimiento y el dolor desde una visión humanitaria y extrajudicial”. Además, añade, pretende “eliminar las barreras geográficas y especialmente buscar al buscador, buscar a la buscadora de manera que las familias puedan ejercer su derecho fundamental a la búsqueda”.

Durante su paso por los municipios, las unidades móviles de La Ruta Buscadora ofrecerán servicios gratuitos esenciales como, recepción de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas; toma de muestras biológicas de ADN a familiares (madres, hijos, hermanos) para facilitar el cotejo genético;orientación y pedagogía y el derecho fundamental a la búsqueda.

Según cifras de la UBPD, en Colombia existen más de 137.000 personas dadas por desaparecidas, y muchas de las desapariciones ocurrieron en corredores rurales alejados donde la presencia del Estado ha sido históricamente escasa

El impacto de esta iniciativa ya ha mostrado resultados tangibles. Recientemente, gracias a una toma de muestra de ADN realizada por la ruta en 2024, se logró identificar y entregar dignamente en junio de 2026 los restos de Carlos Toloza Rojas a su madre, Doña Chiquinquirá, tras 24 años de incertidumbre.

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Siete unidades móviles iniciarán el recorrido más prolongado y con mayor presencia institucional en territorios que han sido impactados por el flagelo de la desaparición. Foto: Cortesía
Siete unidades móviles iniciarán el recorrido más prolongado y con mayor presencia institucional en territorios que han sido impactados por el flagelo de la desaparición. Foto: Cortesía

Con este nuevo despliegue, la UBPD espera que miles de familias en Antioquia y el resto del país puedan finalmente retomar el curso de sus búsquedas y recibir el acompañamiento institucional que por años les fue esquivo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué se eligió a Medellín como el punto de inicio de esta estrategia?
Se eligió a Medellín porque representa el desafío más grande del país en este tema, con un registro de más de 4.500 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Por esta razón, la ciudad fue seleccionada como la primera parada de la Ruta de Búsqueda, desde donde los equipos comenzarán su recorrido por comunas urbanas y corregimientos rurales antes de desplazarse a otras regiones.
¿En qué consiste el plan liderado por la UBPD y qué servicios gratuitos ofrecerá a las familias?
Es una cruzada nacional liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en la que siete equipos móviles recorrerán 27 departamentos y más de 400 municipios hasta noviembre. Durante este recorrido, profesionales y forenses ofrecerán gratuitamente: recepción de nuevas solicitudes de búsqueda. Toma de muestras de ADN a familiares para cotejos genéticos. Orientación, pedagogía y recolección de información sobre posibles lugares donde haya cuerpos.
¿Cuál es el objetivo principal de la Ruta de Búsqueda según las autoridades y qué logro demuestra su impacto?
Según Gabriel Burbano (subdirector de la UBPD), el objetivo es aliviar el sufrimiento de las familias desde un enfoque humanitario, eliminando las barreras geográficas para salir a “buscar al buscador” y garantizar su derecho a la búsqueda. Muestra de su efectividad es que, gracias a muestras de ADN tomadas en 2024, en junio de 2026 se lograron identificar y entregar dignamente los restos de Carlos Toloza Rojas a su madre, tras 24 años de incertidumbre.
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