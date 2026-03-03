x

Ojo con dejar la llave del gas abierta: fuga generó una explosión que dejó a una persona herida en Rionegro

La emergencia se produjo tras una fuga que duró varias horas y que, al parecer, no había sido detectada por esta persona. Aquí los detalles de esta emergencia.

  • Las autoridades en Rionegro afirmaron que la emergencia se produjo cuando alguien encendió la estufa generando que el combustible acumulado provocara el incendio. FOTO: Cortesía Cuerpo de Bomberos de Rionegro
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 2 horas
bookmark

Una explosión al interior de una vivienda en el sector La Cooperativa, en el municipio de Rionegro, dejó una persona herida en la mañana de este martes, luego de que se registrara una acumulación de gas proveniente de un cilindro mal cerrado.

El reporte fue recibido a las 9:52 a.m. y, seis minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro llegaron al lugar para atender la emergencia. En total participaron siete unidades, distribuidas en una máquina de extinción y una ambulancia, quienes activaron de inmediato los protocolos operativos.

Le puede interesar: Emergencia en farmacia de Laureles por una fuga en un cilindro de oxígeno

Según la verificación técnica realizada en la vivienda, la explosión se produjo tras varias horas de fuga de gas. Al momento en que se encendió la estufa, el combustible acumulado generó la detonación. Como primera medida, los bomberos inspeccionaron la escena y aseguraron el cilindro, que fue trasladado a una zona abierta para mitigar riesgos adicionales.

Una persona resultó con quemaduras de primer y segundo grado. Fue atendida inicialmente por personal del Sistema de Emergencias Médicas, que llegó primero al sitio, y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro asistencial para valoración especializada.

Entérese: Fuga de gas en La Estrella: cerca de mil personas fueron evacuadas

De manera complementaria, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo se desplazó al lugar junto con ingenieros para evaluar posibles afectaciones estructurales en la vivienda.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía revisar periódicamente el estado de los cilindros de gas, verificar su correcta instalación y asegurarse de que permanezcan bien cerrados, con el fin de prevenir este tipo de emergencias.

