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Seis estaciones del metro del sur están fuera de servicio por incidente con una persona en la vía férrea

Por persona en la vía en la estación Ayurá, el servicio solo se presta entre Niquía y El Poblado.

  • El metro solo está prestando servicio entre Niquía y Poblado por la eventualidad registrada con una persona en la vía férrea en Ayurá. FOTO: JAIME PÉREZ
    El metro solo está prestando servicio entre Niquía y Poblado por la eventualidad registrada con una persona en la vía férrea en Ayurá. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 55 minutos
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Por persona en la vía en la estación Ayurá, del metro, el sistema está fuera de servicio en seis estaciones del sur metropolitano mientras las autoridades atienden la eventualidad, informaron desde el Metro de Medellín.

Los hechos se registraron sobre las 9:08 de la mañana de este lunes en esta estación ubicada en jurisdicción de Envigado, lo que obligó que el servicio en la línea A del sistema esté habilitado entre Niquía y El Poblado.

Este incidente llevó a que estén fuera de servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella mientras es atendida la eventualidad con la persona en este viaducto por parte de las autoridades.

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