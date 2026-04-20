Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro: así fue la segunda noche de Karol G en Coachella

Era claro que los tres artistas cabeza de cartel este año en Coachella: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G atraerían mucho público. Las entradas se agotaron en los primeros cuatro días de venta el año pasado. Y por eso los tres entregaron grandes momentos el último fin de semana del Festival Coachella. Sabrina Carpenter invitó a Madonna, Justin Bieber subió al escenario a Billie Eilish y Karol G trajo más invitados para cerrar con broche de oro una actuación que quedará en la historia del festival. Puede leer: Justin Bieber revivió junto con Billie Eilish un momento nostálgico en Coachella El set de Karol G era el mismo –un escenario que simulaba cavernas de piedra– también salió de nuevo con un bikini dorado y acompañada por un nutrido grupo de bailarines. Pero llegó la primera sorpresa de la noche. QLONA, una canción que no estuvo en el setlist de la semana pasada, sonó con la presencia de su otro artista: Peso Pluma, quien salió con la cara tapada con una pañoleta, gafas oscuras y gorra, pero a quien el público identificó de inmediato. “Muchísimas gracias, Karol, viva México, viva Colombia, viva toda la gente latina”, gritó Peso Pluma tras terminar la presentación.

Karol G y Peso Pluma en Coachella. FOTO Captura de pantalla.

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Tras su presentación con Peso Pluma, Karol G saludó al público impresionada por la cantidad de gente: “Buenas noches, Coachella, veo gente desde esta esquina hasta allá. Gracias a todos los que vinieron a verme esta noche, vamos a bailar, a perrear, a llorar”, dijo antes de interpretar S91. Llegó el momento de Tropicoqueta con un traje naranja, distinto al azul de la semana pasada, pero con el mismo penacho y bailarines a juego para emocionar al público. Siguieron los éxitos Papacito y de nuevo el ensamble femenino de mariachi que entró cantando Negrita de Mis Pesares y de nuevo Becky G para entonar juntas su himno empoderador Mamiii.

Becky G y Karol G en la última noche de la colombiana en Coachella. FOTO Captura de pantalla.

Karol G continuó su presentación con su traje plateado y el homenaje al reguetón para luego, en el escenario de agua, interpretar El barco, otra canción que no cantó la semana pasada. Justo tras ese segmento, la semana pasada estuvo Wisin como representante del movimiento. Y esta vez Karol G invitó a un compatriota: J Balvin, quien cantó –enfundando en una chaqueta con la bandera de Colombia– Ay vamos, Ginza, La canción y luego otra sorpresa: subió Ryan Castro a cantar con él Ba Ba Bad Remix, Sanka y Tonto. Finalizaron con Mi Gente e In da Ghetto. “Colombia en la casa, Medellín en la casa, los latinos en la casa”, dijo Ryan Castro al despedirse tras un abrazo con su amigo y mentor J Balvin.

Ryan Castro y J Balvin tras su paso por Coachella. FOTO Captura de pantalla.