Comisión de Acusación inspeccionará la DNI en investigación por presuntas ‘chuzadas’ a De la Espriella

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes realizará este jueves una diligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una denuncia presentada por el abogado Germán Calderón contra el presidente Gustavo Petro.

El caso se origina a partir de un mensaje publicado por el mandatario en X, en el que, según la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, se sugeriría una posible interceptación de comunicaciones.

En el trino mencionado, fechado el pasado 4 de abril, Petro hizo referencia a supuestas conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella, vinculándolas con acuerdos políticos, contratos estatales y presuntas estrategias de poder.

Lea también: Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

En su mensaje escribió: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella...”.

La publicación generó controversia, al interpretarse por algunos sectores como una insinuación sobre posibles seguimientos o interceptaciones a comunicaciones del candidato.

En respuesta, la representante investigadora Gloria Arizabaleta ordenó citar a ampliación de la denuncia a Germán Calderón y solicitar la comparecencia del director de la DNI, René Guarín, ingeniero de sistemas y exmilitante del M-19.

No se pierda: Fiscalía revisó 13.000 interceptaciones legales y no aparece el número telefónico del candidato Abelardo de la Espriella

Además, pidió que se certifique si existen o han existido órdenes de operaciones, misiones de trabajo o productos de inteligencia relacionados con el candidato Abelardo De La Espriella.

La diligencia busca establecer si hubo actividad de inteligencia vinculada al caso o si las afirmaciones del presidente se basan en información oficial o en otro tipo de fuentes.

Hay que recordar que el equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella había presentado una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Petro y miembros de la DNI por presunta violación ilícita de comunicaciones.