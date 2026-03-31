Semana Santa en el Valle de Aburrá: Policía inspecciona fincas y piscinas para prevenir tragedias

Con el fin de garantizar entornos seguros para propios y extranjeros durante esta Semana Santa, la Policía, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adelanta diferentes acciones, entre ellas las visitas a múltiples destinos turísticos del norte del Valle de Aburrá.

Los municipios priorizados han sido Copacabana, Girardota y Barbosa, donde las autoridades han hecho presencia en centros vacacionales y de recreo que cuentan con piscinas u otros espacios acuáticos en sus instalaciones.

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A la fecha, los uniformados han visitado más de 40 establecimientos turísticos y sensibilizado más de 200 prestadores de servicio. El principal objetivo, según las autoridades, es que los encargados de dichos lugares implementen las medidas necesarias de seguridad para prevenir accidentes, emergencias o tragedias, y más durante esta temporada que es de alta afluencia.

“Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la ley 1209 de 2008, promoviendo entornos seguros tanto para visitantes como para la comunidad”, dijo el Teniente Coronel Andrés Mauricio Castañeda, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana.