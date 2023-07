Ante los señalamientos por la mala ubicación de este anuncio político, el concejal Cañas le expresó a EL COLOMBIANO que “viendo como quedó el vehículo, estoy casi seguro que el accidente no tiene nada que ver con el aviso . Seguro se originó por otros motivos”.

“Esteban, nada raro que esto sea otro falso positivo de la extrema derecha . Piénsalo!! Medellín de todas formas va a girar a la derecha, es mejor hacerlo con precaución, no te desgastes, conserva tu independencia de los extremos!!”, dijo Cañas en su cuenta de Twitter.

En ese momento, Cañas manifestó que el sentido de su publicidad iba en garantizar el sustento a los hogares y no en comprar votos. “No, con ‘lucas’ no pienso obtener votos. Yo estoy trabajando por una Medellín próspera y segura que le garantice las ‘lucas’ para llevar sustento a sus hogares”.

Cabe recordar que Lucas Cañas fue presidente del Concejo de Medellín en el 2022 y durante ese tiempo apoyó las iniciativas del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aunque actualmente aseguró no estar de acuerdo con su forma de dirigir la ciudad.