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Susto en Envigado: vehículo quedó al borde de caer desde un parqueadero en altura

El hecho no dejó personas heridas. El percance fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

  • Así quedó el carro en un parqueadero de Envigado, a punto de caer al vacío. Imagen tomada de redes sociales.
    Así quedó el carro en un parqueadero de Envigado, a punto de caer al vacío. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 44 minutos
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En Envigado, sur del Valle de Aburrá, se vivieron momentos de tensión durante la mañana de este domingo, 19 de abril, a raíz de una situación muy poco usual pero bastante llamativa: un carro estuvo a punto de caer al vacío desde un parqueadero tras chocar y atravesar un muro.

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El hecho dejó perplejos a los habitantes del sector y a las personas que a esa hora se movilizaban por allí, pues casi la mitad del vehículo quedó al borde de la estructura, y “de milagro” no se vino abajo ocasionando una tragedia.

Inmediatamente el Cuerpo de Bomberos de Envigado acudió al sitio para atender el caso y a la persona que estaba dentro del carro en cuestión. Por fortuna y gracias a la rápida reacción, el automóvil no cayó a la vía y no se reportaron heridos. Quedó en un simple susto y en algunos daños materiales.

Aún se desconocen los motivos del porqué el o la conductora del carro terminó impactando el muro de ladrillo y quedó al borde del edificio. No se sabe si fue por la mala ejecución de un cambio y, en vez de reversar, se fue de frente hacia el concreto.

En 2023, un carro cayó desde un parqueadero en El Poblado

En junio de 2023 en una unidad residencial del barrio San Lucas, ubicada en El Poblado, un fuerte estruendo sobresaltó a los vecinos, luego de que un carro rompiera un muro de ladrillo de un parqueadero y cayera de una altura de tres pisos, quedando con su parabrisas destruido y a escasos metros de una piscina.

Entérese: Helicóptero cayó en barrio de Caldas, Antioquia, ¿qué fue lo que pasó?

La única víctima fue el conductor, un hombre de 82 años, que tuvo que ser rescatado por los bomberos de Medellín y por un equipo de paramédicos que llegaron al sitio para sacarlo de entre las latas retorcidas.

De acuerdo con testigos del hecho y los reportes de las autoridades, el adulto mayor habría sufrido un ataque cardiaco segundos antes del siniestro, perdiendo el control del vehículo mientras lo estacionaba.

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