Susto en Envigado: vehículo quedó al borde de caer desde un parqueadero en altura

En Envigado, sur del Valle de Aburrá, se vivieron momentos de tensión durante la mañana de este domingo, 19 de abril, a raíz de una situación muy poco usual pero bastante llamativa: un carro estuvo a punto de caer al vacío desde un parqueadero tras chocar y atravesar un muro.

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El hecho dejó perplejos a los habitantes del sector y a las personas que a esa hora se movilizaban por allí, pues casi la mitad del vehículo quedó al borde de la estructura, y “de milagro” no se vino abajo ocasionando una tragedia.

Inmediatamente el Cuerpo de Bomberos de Envigado acudió al sitio para atender el caso y a la persona que estaba dentro del carro en cuestión. Por fortuna y gracias a la rápida reacción, el automóvil no cayó a la vía y no se reportaron heridos. Quedó en un simple susto y en algunos daños materiales.

Aún se desconocen los motivos del porqué el o la conductora del carro terminó impactando el muro de ladrillo y quedó al borde del edificio. No se sabe si fue por la mala ejecución de un cambio y, en vez de reversar, se fue de frente hacia el concreto.