“Yo me quedé en shock”: tremendo susto en Unicentro, Medellín, tras el colapso de cielo falso

La alegría y goce de los presentes en un evento al interior de la Ciudadela Comercial Unicentro de Medellín, el pasado sábado 6 de junio, se vio empañada cuando colapsó una parte de la cubierta del techo de la entrada principal que queda por la avenida Bolivariana.
Todas las personas, entre ellas adultos mayores que estaban sentados viendo un show de baile, salieron despavoridas corriendo tras el impacto. Incluso, en uno de los videos que se publicaron en redes sociales se puede apreciar el momento exacto del desprendimiento, seguido de un estruendo.
De inmediato, al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y personal médico de EMI para atender la situación y hacer la valoración de las personas. Si bien se registraron alrededor de 10 lesionados, se confirmó que ninguno presentó heridas de gravedad y por ende no hubo necesidad de traslados de urgencia.