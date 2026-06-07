“Yo me quedé en shock”: tremendo susto en Unicentro, Medellín, tras el colapso de cielo falso

La alegría y goce de los presentes en un evento al interior de la Ciudadela Comercial Unicentro de Medellín, el pasado sábado 6 de junio, se vio empañada cuando colapsó una parte de la cubierta del techo de la entrada principal que queda por la avenida Bolivariana. Todas las personas, entre ellas adultos mayores que estaban sentados viendo un show de baile, salieron despavoridas corriendo tras el impacto. Incluso, en uno de los videos que se publicaron en redes sociales se puede apreciar el momento exacto del desprendimiento, seguido de un estruendo. De inmediato, al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y personal médico de EMI para atender la situación y hacer la valoración de las personas. Si bien se registraron alrededor de 10 lesionados, se confirmó que ninguno presentó heridas de gravedad y por ende no hubo necesidad de traslados de urgencia.

Lo que dijo el centro comercial

En un comunicado, Unicentro aclaró que lo que se desprendió no fue una estructura de concreto o de metal, sino que se trató del colapso de varias placas de drywall de cielo falso ubicadas en la entrada principal en el sector de la avenida Bolivariana. Además, dijo que una vez se percataron del incidente se activaron los protocolos de atención y respuesta para proteger la integridad de visitantes y trabajadores. Lea más: Ante la polémica de la primera vuelta, Alcaldía de Medellín pidió reubicar puesto de votación del C.C. Sandiego ¿Para dónde? “De forma paralela, se adelantan inspecciones técnicas correspondientes para determinar las causas del hecho y adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias”, dijeron desde la dirección del centro comercial. Aunque el suceso produjo un cierre parcial de la ciudadela, esta ya opera con normalidad y en el horario habitual.

Lo que dijo la gente

Gloria Alzate estaba con sus hijos y nietos en el centro comercial cuando escuchó un ruido casi ensordecedor. Vio que mucha gente empezó a asomarse justo hacia el costado de la entrada principal, por lo que ella también decidió ir a ver lo que pasaba. Allí se encontró con la escena: parte de la estructura en el suelo, personas asustadas y otros entre quejidos y llantos. Un momento, según ella, impactante. “La gente estaba muy alterada, obvio con justa razón. Y claro, la cosa estuvo aún más delicada porque justo donde colapsó esa parte del techo había muchas personas, sentadas y de pie, creo que era por un evento. Es primera vez que me toca presenciar algo así, me asusté mucho”, expresó.

Por su parte, otra mujer -quien prefirió no dar su nombre- que también presenció lo sucedido, comentó: “Estábamos ahí viendo la presentación cuando de repente eso se vino abajo. Yo me quedé en shock, otros sí empezaron a gritar y a correr porque el impacto estuvo fuerte. Gracias a Dios yo no me encontraba justo debajo de la parte que se desprendió”. Si bien no hay registro que date de años atrás de un desprendimiento similar en el centro comercial Unicentro de Medellín, no es la primera vez en la ciudad que ocurre algo así. Son varios los sucesos parecidos y varios los centros comerciales que se han visto afectados. Incluso, hubo uno que ocurrió hace menos de dos meses.

El colapso en Mayorca

A finales de abril, una parte de la estructura de un cielo raso exterior del centro comercial Mayorca, ubicado al sur del Valle de Aburrá, se desprendió. Justo en ese momento, un hombre que pasaba por allí caminando recibió el impacto de una de las piezas, lo que le produjo una lesión inmediata. La víctima fue atendida por el equipo de socorro de esta copropiedad y debió ser trasladada a un centro asistencial del área metropolitana, debido a que sufrió una fractura. Tras el incidente, el equipo de infraestructura del centro comercial realizó una revisión detallada a la parte afectada para encontrar el origen del colapso. En su pronunciamiento, desde Mayorca indicaron que “se hizo un análisis de la estructura, ya que nunca se había presentado una situación de este tipo en el centro comercial”.

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