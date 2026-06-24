Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ya eligió al nuevo rector

Luquegi Gil Neira fue designado la noche de este miércoles por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (CSU) para que ejerza como rector durante los próximos tres años. Alcanzó seis votos a su favor de nueve posibles.
Gil Neira es abogado egresado de ese mismo centro de educación superior y ha estado vinculado allí desde 1996; desde 2004 ejerce como profesor y en su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Secretario General y Vicerrector General desde principios de este año hasta que se lanzó en su candidatura.
Su propuesta programática la denominó “Cuidar. Transformar. Trascender” y ha dicho que enfocará su gestión en los siguientes puntos prioritarios: búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter, implementación de un nuevo modelo académico, reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante y creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes.
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Para esta contienda se inscribieron inicialmente diez candidatos; no obstante, en el primer filtro que consistía en revisar la documentación que acreditaba que cumplieran con los requisitos, uno salió eliminado y quedaron en la competencia Gil Neira, John Mario Muñoz, Iván Darío Ocampo, Claudia Patricia Puerta, Jaime Andrés Cano, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres, Edwin Rolando González y Magali Andrea Montoya.