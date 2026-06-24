Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ya eligió al nuevo rector

Luquegi Gil Neira fue designado la noche de este miércoles por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (CSU) para que ejerza como rector durante los próximos tres años. Alcanzó seis votos a su favor de nueve posibles. Gil Neira es abogado egresado de ese mismo centro de educación superior y ha estado vinculado allí desde 1996; desde 2004 ejerce como profesor y en su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Secretario General y Vicerrector General desde principios de este año hasta que se lanzó en su candidatura. Su propuesta programática la denominó “Cuidar. Transformar. Trascender” y ha dicho que enfocará su gestión en los siguientes puntos prioritarios: búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter, implementación de un nuevo modelo académico, reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante y creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes. Le recomendamos leer: ¿En UdeA habrá hoy rector? En jaque decisión del CSU por denuncias y tensiones Para esta contienda se inscribieron inicialmente diez candidatos; no obstante, en el primer filtro que consistía en revisar la documentación que acreditaba que cumplieran con los requisitos, uno salió eliminado y quedaron en la competencia Gil Neira, John Mario Muñoz, Iván Darío Ocampo, Claudia Patricia Puerta, Jaime Andrés Cano, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres, Edwin Rolando González y Magali Andrea Montoya.

El paso siguiente fue un foro, el 3 de junio, en el teatro universitario Camilo Torres, donde debían exponer sus propuestas ante la comunidad universitaria, pero el evento se tuvo que suspender por desórdenes en las afueras del centro de educación superior. Al día siguiente se realizó una consulta entre los distintos estamentos de la alma máter en la que Gil Neira obtuvo 4.206 apoyos, mientras que el segundo, Muñoz, sacó 1.677 y la tercera, Puerta, alcanzó 1.639. Esta última, sin embargo, renunció a su aspiración el 9 de junio. Igualmente, le puede interesar: Aplazan elección de rector en la Universidad de Antioquia, ¿qué pasó? Y la intención era que el CSU celebrara una sesión ordinaria para hacer la elección considerando a los ocho aspirantes que quedaron, el miércoles de la semana pasada, 10 de junio, pero unos minutos después de haber iniciado decidieron aplazarla debido a un vicio de forma detectado a última hora. Así, la nueva fecha acordada fue el 24 de junio a las dos de la tarde en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia. En el entretanto, también surgió una impugnación del proceso de parte de un grupo de profesores que consideraron que hubo posibles irregularidades y hasta manejos amañados que habrían favorecido a Gil Neira. Esto se hizo mediante un derecho de petición al CSU con copia a la Procuraduría y el Ministerio de Educación. La definición sobre ese último asunto eran uno de los puntos a discutir en la sesión de este miércoles. El otro era escuchar a los candidatos para que los nueve integrantes del CSU con voz y voto pasaran a deliberar y escoger. Toda la tarde se fue en las exposiciones, pues cada uno tenía 15 minutos para esbozar su programa y otros 15 minutos para contestar preguntas. Solo hacia las 6:30 p.m. fue el momento de discutir las denuncias recibidas, no obstante, la decisión del CSU fue dejar pendiente la respuesta al derecho de petición atendiendo a los términos que la ley establece para este tipo de recursos legales (15 días hábiles) y, en consecuencia tampoco prosperó la petición de que mientras los implicados en las respuestas daban las explicaciones se dejara el stand by la elección. También le sugerimos ver: Robaron computador a investigador que halló “error” en cifras de desempleo del Dane, ¿coincidencia? Luego se produjo la decisión final que unge a Gil Neira para ser quien rija los destinos de una de la principal universidad oficial de Antioquia y una de las más importantes del país por seis votos a su favor, de nueve posibles. Posteriormente y como había anunciado, la representante profesoral ante el CSU, María Isabel Duque, presentó su carta de renuncia a esta dignidad. Todo debido a que fue una de las impulsoras de las quejas contra el supuesto favoritismo hacia Gil Neira pero a la vez tuvo que depositar su voto por él, debido a que este había obtenido mayoría en el estamento docente en la consulta que se realizó.

Trabajo es lo que tiene el nuevo rector