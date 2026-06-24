Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ya eligió al nuevo rector

Luquegi Gil Neira será el próximo rector. Máximo órgano universitario dejó pendiente la respuesta a un derecho de petición que hablaba de posibles irregularidades.

  • Luquegi Gil será el nuevo rector por un periodo de tres años, después de que el gobierno retire la medida de inspección especial. FOTO: CORTESÍA
    Luquegi Gil será el nuevo rector por un periodo de tres años, después de que el gobierno retire la medida de inspección especial. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Luquegi Gil Neira fue designado la noche de este miércoles por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (CSU) para que ejerza como rector durante los próximos tres años. Alcanzó seis votos a su favor de nueve posibles.

Gil Neira es abogado egresado de ese mismo centro de educación superior y ha estado vinculado allí desde 1996; desde 2004 ejerce como profesor y en su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Secretario General y Vicerrector General desde principios de este año hasta que se lanzó en su candidatura.

Su propuesta programática la denominó “Cuidar. Transformar. Trascender” y ha dicho que enfocará su gestión en los siguientes puntos prioritarios: búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter, implementación de un nuevo modelo académico, reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante y creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes.

Le recomendamos leer: ¿En UdeA habrá hoy rector? En jaque decisión del CSU por denuncias y tensiones

Para esta contienda se inscribieron inicialmente diez candidatos; no obstante, en el primer filtro que consistía en revisar la documentación que acreditaba que cumplieran con los requisitos, uno salió eliminado y quedaron en la competencia Gil Neira, John Mario Muñoz, Iván Darío Ocampo, Claudia Patricia Puerta, Jaime Andrés Cano, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres, Edwin Rolando González y Magali Andrea Montoya.

El paso siguiente fue un foro, el 3 de junio, en el teatro universitario Camilo Torres, donde debían exponer sus propuestas ante la comunidad universitaria, pero el evento se tuvo que suspender por desórdenes en las afueras del centro de educación superior.

Al día siguiente se realizó una consulta entre los distintos estamentos de la alma máter en la que Gil Neira obtuvo 4.206 apoyos, mientras que el segundo, Muñoz, sacó 1.677 y la tercera, Puerta, alcanzó 1.639. Esta última, sin embargo, renunció a su aspiración el 9 de junio.

Igualmente, le puede interesar: Aplazan elección de rector en la Universidad de Antioquia, ¿qué pasó?

Y la intención era que el CSU celebrara una sesión ordinaria para hacer la elección considerando a los ocho aspirantes que quedaron, el miércoles de la semana pasada, 10 de junio, pero unos minutos después de haber iniciado decidieron aplazarla debido a un vicio de forma detectado a última hora. Así, la nueva fecha acordada fue el 24 de junio a las dos de la tarde en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia.

En el entretanto, también surgió una impugnación del proceso de parte de un grupo de profesores que consideraron que hubo posibles irregularidades y hasta manejos amañados que habrían favorecido a Gil Neira. Esto se hizo mediante un derecho de petición al CSU con copia a la Procuraduría y el Ministerio de Educación.

La definición sobre ese último asunto eran uno de los puntos a discutir en la sesión de este miércoles. El otro era escuchar a los candidatos para que los nueve integrantes del CSU con voz y voto pasaran a deliberar y escoger.

Toda la tarde se fue en las exposiciones, pues cada uno tenía 15 minutos para esbozar su programa y otros 15 minutos para contestar preguntas. Solo hacia las 6:30 p.m. fue el momento de discutir las denuncias recibidas, no obstante, la decisión del CSU fue dejar pendiente la respuesta al derecho de petición atendiendo a los términos que la ley establece para este tipo de recursos legales (15 días hábiles) y, en consecuencia tampoco prosperó la petición de que mientras los implicados en las respuestas daban las explicaciones se dejara el stand by la elección.

También le sugerimos ver: Robaron computador a investigador que halló “error” en cifras de desempleo del Dane, ¿coincidencia?

Luego se produjo la decisión final que unge a Gil Neira para ser quien rija los destinos de una de la principal universidad oficial de Antioquia y una de las más importantes del país por seis votos a su favor, de nueve posibles.

Posteriormente y como había anunciado, la representante profesoral ante el CSU, María Isabel Duque, presentó su carta de renuncia a esta dignidad. Todo debido a que fue una de las impulsoras de las quejas contra el supuesto favoritismo hacia Gil Neira pero a la vez tuvo que depositar su voto por él, debido a que este había obtenido mayoría en el estamento docente en la consulta que se realizó.

Trabajo es lo que tiene el nuevo rector

El reto principal del nuevo rector será capotear una crisis financiera que puso en aprietos para culminar el año pasado al principal centro oficial de educación superior en el departamento, y uno de los más importantes de Colombia.

De hecho, los pagos de primas y salarios se retrasaron en diciembre para una buena parte del personal dependiente de la universidad, lo mismo que los compromisos con los proveedores. El déficit para aquel momento se ubicó en 450.000 millones de pesos.

Además los cuestionamientos a los manejos de la anterior administración, en cabeza del rector de entonces, Jhon Jairo Arboleda, llevaron a establecer una vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación desde agosto del año pasado y condujeron a la posterior suspensión de ese funcionario, el 29 de diciembre. Posteriormente renunció.

Aunque entre finales de diciembre y los primeros meses de este año el Gobierno Nacional le lanzó un salvavidas con nuevos recursos a la alma máter, la crisis no quedó del todo capoteada.

En febrero, el rector encargado, Héctor Iván García, anunció que el presupuesto cercano a los dos billones de pesos que se aprobó para 2026 no alcanzaría para culminar este año. El saldo en rojo sigue siendo de 367.000 millones de pesos.

Una pregunta que ronda en el aire es a partir de cuándo comenzará a ejercer su rol el nuevo rector, pues en teoría el periodo es de tres años. La vigencia de Arboleda iba hasta marzo de 2027 y a partir de ahí debía comenzar quien ganara una nueva contienda, pero las contingencias produjeron una alteración del calendario.

Además, la posesión dependerá de cuándo levante el Mineducación la intervención a la que tiene sometida al alma máter.

Fuentes cercanas a la UdeA que prefirieron hablar bajo condición de anonimato, le dijeron a EL COLOMBIANO que probablemente al ministro actual, Daniel Rojas Medellín, no le convenga entregarle al próximo gobierno la UdeA intervenida.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos