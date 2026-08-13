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Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto

Los servicios están siendo coordinados previamente por la empresa Coopebombas y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín.

  • Más de 8.200 taxis apoyarán las inspecciones de viviendas tras el terremoto en Medellín. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Más de 8.200 taxis apoyarán las inspecciones de viviendas tras el terremoto en Medellín. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
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Coopebombas puso a disposición más de 8.200 taxis para que el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y la Alcaldía de Medellín transporten en estos vehículos a los ingenieros estructurales que realizan inspecciones técnicas en el territorio.

La iniciativa surge tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó. El evento telúrico también se sintió en ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Cali y otros municipios del occidente del país y el Eje Cafetero.

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“Ante los momentos difíciles que afronta nuestro país, el corazón de Coopebombas late con más fuerza y solidaridad. Los servicios están siendo coordinados previamente por la empresa y el DAGRD”, se lee en un comunicado.

Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto

La emergencia ha dejado hasta el momento 102 municipios antioqueños afectados, con más de 2.300 viviendas que presentan daños. Además, las autoridades contabilizan 344 sedes e instalaciones educativas afectadas, 22 infraestructuras hospitalarias comprometidas y daños en 26 sedes de alcaldías municipales.

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El número de muertos ascendió a 273 a nivel nacional, mientras que más de 3.800 personas resultaron heridas y 377 permanecen desaparecidas, según las cifras reveladas esta tarde por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

Además, se contabilizan 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas. La cifra de desaparecidos corresponde al reporte oficial que maneja la Fiscalía General de la Nación.

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De los 273 fallecidos, 250 cuerpos han llegado a Medicina Legal, de los cuales 228 ya fueron reconocidos. Asimismo, 194 cuerpos han sido entregados a sus familias para sus respectivas honras fúnebres.

El mayor número de víctimas fatales se registra en Pereira con 91, seguido de Cali con 86, y Quibdó con 11. Entre las víctimas identificadas hay nueve de Buenaventura, cinco de Manizales, 3 de Buga y 3 de Sevilla.

Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto
Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto

Ciudades como Cartago, Tulúa, Rodanillo y Santander de Quilichao también reportan víctimas. La entidad informó que la entrega de los cuerpos a sus familiares se hará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes de cada municipio.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos taxis puso Coopebombas a disposición para atender la emergencia por el terremoto?
Coopebombas puso a disposición más de 8.200 taxis para apoyar al DAGRD y a la Alcaldía de Medellín en el transporte de ingenieros estructurales que realizan inspecciones técnicas.
¿Para qué están utilizando los taxis de Coopebombas después del terremoto?
Los taxis están siendo utilizados para transportar a los ingenieros estructurales encargados de inspeccionar técnicamente las edificaciones afectadas por el terremoto. Los servicios son coordinados previamente entre Coopebombas y el DAGRD.
¿Cuántos municipios de Antioquia resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto?
Hasta el momento, 102 municipios de Antioquia han sido reportados como afectados por el terremoto.
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