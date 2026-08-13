Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto

Coopebombas puso a disposición más de 8.200 taxis para que el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y la Alcaldía de Medellín transporten en estos vehículos a los ingenieros estructurales que realizan inspecciones técnicas en el territorio.
La iniciativa surge tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó. El evento telúrico también se sintió en ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Cali y otros municipios del occidente del país y el Eje Cafetero.
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“Ante los momentos difíciles que afronta nuestro país, el corazón de Coopebombas late con más fuerza y solidaridad. Los servicios están siendo coordinados previamente por la empresa y el DAGRD”, se lee en un comunicado.