Vuelve y juega: se fue el agua en el nororiente de Medellín por fallas en la tubería

Empresas Públicas de Medellín informó que al mediodía de este viernes 19 de enero se presentó una obstrucción en la válvula de entrada al tanque Campo Valdés, que generó la interrupción del servicio de acueducto para 12.332 usuarios del nororiente de Medellín.

Habitantes de este sector de la ciudad van a ajustar ya tres días con interrupciones en el servicio, pues entre martes y miércoles no tuvieron agua porque EPM estaba trabajando en la renovación de las redes Manantiales-Berlín y Berlín-Campo Valdés. Esas adecuaciones impactaron a más de 60.000 usuarios y también tuvieron retrasos porque hubo una fuga en el circuito.

La compañía dispuso de 10 carrotanques que estuvieron abasteciendo de agua potable los hogares durante el corte entre martes y miércoles. Para atender el daño de este viernes, la empresa destinó cuatro vehículos que estarán circulando en los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas de Medellín.

Trabajadores de EPM intentan en este momento arreglar el daño, pero todavía no se sabe a qué hora terminarán.