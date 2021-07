Los reportes del Monitoring of the Andean Amazon –MAAP– y los sobrevuelos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible –FCDS– ya habían trazado un panorama fiable sobre el comportamiento de la deforestación durante la pandemia. De manera que el resultado anual del Monitoreo de Deforestación, entregado por el Ideam el pasado miércoles, no hizo más que confirmar el diagnóstico adverso.

Según la cifra oficial del Gobierno, la deforestación aumentó en 2020 un 8 % respecto a 2019, esto...