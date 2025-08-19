Capturaron en Medellín a hombre con boa constrictor: la alimentaba con conejos vivos

Tenencia ilegal y sanciones ambientales

La boa constrictor fue entregada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad encargada de su valoración y rehabilitación, con el objetivo de liberarla más adelante en un entorno natural adecuado. El conejo, por su parte, quedó bajo custodia del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibe atención veterinaria. Entérese de más: Más de 650 loras, cotorras, guacamayas y pericos han sido rescatados del cautiverio desde 2024 en el Valle de Aburrá Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la tenencia de fauna silvestre en cautiverio constituye un delito ambiental sancionable con multas que, en este caso, pueden alcanzar un valor estimado de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que el procedimiento refuerza el compromiso de combatir el tráfico y la tenencia ilegal de especies, así como la protección del patrimonio natural del territorio.

El conejo rescatado quedó bajo el cuidado del Centro de Bienestar Animal La Perla en Medellín. FOTO cortesía

No obstante, expertos del Laboratorio Forense de Medicina Veterinaria de la Uniremington, citados por Infobae, aclararon que no constituye delito alimentar a una serpiente con conejos vivos, pues se trata de animales domésticos. Es decir, la infracción se centra exclusivamente en la tenencia ilegal de la boa, al tratarse de una especie silvestre protegida. Solo sería una falta adicional si se emplearan presas también provenientes de la fauna silvestre.

Antecedentes y llamado ciudadano