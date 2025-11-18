COP30 en Belém: la primera semana dejó avances parciales, tensiones abiertas y una presión social sin precedentes

La primera semana de la COP30 en Belém cerró con un mensaje claro: el andamiaje diplomático está en pie, pero las decisiones de fondo siguen aplazadas. La agenda de trabajo se aprobó sin el bloqueo que muchos temían, la presidencia logró sostener canales de diálogo y el sector privado latinoamericano se volcó a entender las nuevas reglas del juego climático. Sin embargo, los textos clave sobre financiamiento, adaptación y comercio climático avanzan con lentitud y mantienen abierto el riesgo de una cumbre fuerte en el discurso, pero débil en implementación.
En el plano formal, la COP30 arrancó mejor de lo previsto. A diferencia de las reuniones preparatorias en Bonn, donde aprobar la agenda tomó casi dos días, en Belém los países lograron acordarla en plenario, aunque cuatro asuntos quedaron por fuera del paquete principal, en una suerte de “carril paralelo” que condensa los mayores puntos de fricción: la aplicación del artículo 9.1 del Acuerdo de París (responsabilidad de los países desarrollados de movilizar recursos hacia los países en desarrollo), las medidas unilaterales de comercio climático como los ajustes de carbono en frontera, los informes de transparencia y la respuesta al último ciclo de actualización de las NDC. En todos, la brecha entre Norte y Sur persiste.
Uno de los grandes objetivos que Brasil quería inscribir como legado de esta COP era cerrar la Meta Global de Adaptación con un conjunto de indicadores claros para orientar la acción. La realidad de la primera semana mostró lo contrario. El grupo de países africanos sorprendió al pedir más tiempo para definir esos indicadores y, en la práctica, dejó en suspenso un resultado que se esperaba zanjar en Belém. Sus argumentos combinan la complejidad técnica de medir la adaptación con una preocupación política: sin financiamiento suficiente, cualquier lista de indicadores corre el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones sin respaldo real.
En paralelo, las discusiones sobre aumento de los flujos hacia adaptación avanzan a paso lento. Hay cierto optimismo en que la COP30 logre resultados mejores que los de cumbres anteriores, pero el consenso es que no habrá una cifra nueva, sino más bien señales sobre cómo reorientar recursos existentes y asegurar que lleguen a los territorios más vulnerables.