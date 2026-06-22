Los conflictos armados no solo tienen consecuencias devastadoras para las personas, sino que también generan una serie de impactos, letales y no letales, sobre el medio ambiente.
Sin embargo, estudiar estos efectos en el terreno resulta especialmente complicado para la comunidad científica, debido al riesgo que implican las zonas de guerra y a las fuertes limitaciones de acceso.
Un estudio internacional ha logrado sortear estas limitaciones al aprovechar un sistema de monitorización preexistente. El estudio, publicado en Science, analiza las respuestas de comportamiento inmediatas de la fauna salvaje ante la invasión y ocupación militar rusa de la Zona de Exclusión de Chernóbil en Ucrania (CEZ, por sus siglas en inglés) entre febrero y abril de 2022.
Conozca: La invasión de Ucrania modificó el comportamiento de la fauna silvestre en Chernóbil
“Al estar ya instaladas las cámaras trampa cuando ocurrió la invasión, usamos esta oportunidad única de un experimento no planeado. La mayoría de las cámaras se pudieron recuperar meses después, en noviembre de 2022, por los investigadores locales con la ayuda de las fuerzas del ejército ucraniano, ya que la zona estaba minada. Ocho cámaras no han podido ser recuperadas aún”, dice a SINC Nuria Selva, de la Estación Biológica de Doñana (EBD), que participa en el estudio.