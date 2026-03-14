La piedra que “crece” en Cañasgordas: mito y realidad en el occidente antioqueño

En la vereda El Paso, de Cañasgordas, a pocos metros de la vía antigua hacia el Urabá, hay una piedra enorme que los pobladores de la zona dicen haber visto crecer con los años. Algunos afirman que ellos mismos han visto el prodigio –es el caso de los hermanos Mario y Guillermo Cifuentes, cuyas vidas comenzaron y transcurren en una finca cercana de la “pedrona”– mientras otros dicen que sus padres o vecinos estaban convencidos que la dimensión de la piedra aumentó con el paso de los calendarios.
Sentados en el patio de la casa, los hermanos Cifuentes sueltan el relato de las vivencias mágicas que han tenido alrededor de la piedra. Muy pronto la conversación se llena de chistes y anécdotas sobre las brujas, las guacas, las bolas de fuego que surcaban los cielos antes de que la electricidad llegara a la región. En ese mundo encantado, la piedra que “crece” es el sitio en el que las brujas celebraban sus aquelarres, protegidas por la noche y por su capacidad de convertirse en pájaro o desaparecer.