Sierra Valley: el laboratorio donde Santa Marta ensaya el futuro de la sostenibilidad

Santa Marta nació entre el mar y la montaña. Fundada el 29 de julio de 1525 por el español Rodrigo de Bastidas, es la ciudad más antigua de Colombia y una de las más diversas del continente. Su territorio, bañado por la brisa del Caribe y resguardado por la Sierra Nevada -ese templo natural que alberga los picos más altos del país-, conserva un legado ancestral que resiste desde los tiempos de la cultura Tayrona. En sus montañas aún habitan los Koguis, Arhuacos, Wiwas, Kankuamos y los Wayúu, guardianes de un conocimiento que hoy inspira nuevas formas de entender el desarrollo.
Al llegar a Santa Marta, el calor recibe como un abrazo contundente. Sus calles, rodeadas de edificaciones modernas, se preparan cada año para recibir a miles de turistas. Desde 1979, cuando la Unesco la declaró Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, la ciudad ha sido vista como un destino turístico por excelencia: el 65 % de su economía depende del comercio, los servicios y el turismo. Pero algo está cambiando.
Bajo el liderazgo de la alcaldía de Carlos Pinedo, Santa Marta ha decidido dar un salto histórico: convertir su riqueza natural y cultural en un modelo de desarrollo regenerativo. Lo hará a través de Sierra Valley, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad de Colombia, una apuesta alineada con la Política de Emprendimiento e Innovación 2024–2035 y con la visión Palo Alto, que busca integrar innovación, naturaleza y comunidad en un mismo ecosistema productivo.
El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo, lo resume así: Sierra Valley es un antes y un después para Santa Marta. Será el incubador de grandes espacios de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología.