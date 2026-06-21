hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así celebró Medellín el triunfo de Abelardo de la Espriella

hace 2 horas

2026-06-21 19:42:35

Una de las más eufóricas de Colombia ha sido Medellín, punto importante para la victoria del opositor a Gustavo Petro. Los ciudadanos salieron a los balcones de los edificios con banderas y pitos haciéndose sentir....