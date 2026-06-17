hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Colombia debuta y sale por su primer triunfo mundialista

hace 2 horas

2026-06-17 15:42:14

Mientras la emoción mundialista se apodera de Ciudad de México y la ilusión de millones de colombianos crece con cada minuto, todo está listo para el debut de la tricolor en la Copa del Mundo. Los protagonistas se preparan, la expectativa aumenta y el balón está a punto de rodar. Colombia está lista para dar su primer paso en busca de la gloria....