Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 8 horas
bookmark

EN VIVO | Telemaratón #ColombiaSeLevanta: cada aporte cuenta, conéctate y dona

hace 8 horas
El Colombiano

La Telemaratón Colombia se levanta reunirá a Teleantioquia y otros medios aliados en una jornada solidaria. La transmisión contará con artistas, periodistas, empresarios, creadores de contenido e invitados especiales.

Durante diez horas, la programación buscará impulsar donaciones para las familias afectadas por el terremoto en Antioquía, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más