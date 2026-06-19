hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La ‘vida loca’ de Verónica Alcocer

hace 2 horas

2026-06-19 18:14:31

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En esta nueva emisión de Mesa Central desde el periódico El Colombiano, analizamos la recta final hacia la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, marcada por la polarización y las estrategias de miedo. Comentamos las explosivas revelaciones del embajador Guillermo Reyes sobre la primera dama Verónica Alcocer en Suecia. Finalmente, se destaca el histórico llamado unificado de las instituciones colombianas a la calma y la paz electoral, recordando que el país cuenta con un sistema de votación robusto y blindado para garantizar una jornada democrática transparente....