Estas serán las profesiones más buscadas del futuro, según un estudio

LiveCareer, plataforma especializada en orientación profesional y creación de currículums, publicó un informe que revela las 21 profesiones con mayor proyección para la próxima década. El estudio combina datos actualizados con un análisis de tendencias tecnológicas, sociales y económicas, dejando claro que el futuro del empleo ya empezó.

Y no es el único que lo advierte. El más reciente informe Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial confirma que la inteligencia artificial, la crisis climática y la acelerada transición digital están reconfigurando las habilidades que demandan las empresas, incluso en países como Colombia, donde las brechas tecnológicas y educativas exigen una rápida adaptación.

Los datos globales señalan que, de aquí a 2030, más del 60 % de los trabajadores necesitarán algún tipo de reentrenamiento o actualización profesional. Esto implica que, mientras surgen empleos que hace diez años eran impensables —como pilotos de drones, ingenieros de reciclaje o ciber abogados—, también se revalorizan profesiones tradicionales como fisioterapeutas, agricultores o trabajadores sociales, impulsadas por el envejecimiento de la población y los nuevos retos sociales.

