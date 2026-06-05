Esto pasaría si gana el voto en blanco a la presidencia en segunda vuelta: le contamos

Luego de haber votado entre los candidatos a presidente en primera vuelta el pasado 31 de mayo, en el segundo round que será el próximo domingo 21 de junio de 2026, Colombia definirá su rumbo político en una de las jornadas electorales más polarizadas de su historia reciente.
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Los ciudadanos deberán elegir en segunda vuelta entre dos modelos de país radicalmente opuestos: el del izquierdista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, y el del derechista Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.