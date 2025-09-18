Acero chino y caída de la construcción: la amenaza que tiene en riesgo 50.000 empleos en Colombia

En el mercado mundial del hierro y el acero, China domina con una participación sin precedentes. En 2024 produjo 53,3% del acero global, lo que equivale a 1.005 millones de toneladas de un total cercano a 1.884 millones. Le siguen India, con 149 millones de toneladas; Japón, con 84 millones; Estados Unidos, con 80 millones; y Rusia, con 71 millones. En América Latina, solo Brasil aparece en el top diez mundial, con una producción de 34 millones de toneladas.
De acuerdo con el equipo de investigaciones de Bancolombia, Colombia, en contraste, es un jugador pequeño en esta industria y actúa como tomador neto de precios.
La producción nacional ronda los 1,6 millones de toneladas anuales, pero, a pesar de su escala reducida, logra abastecer buena parte de la demanda interna. En 2023, por ejemplo, la producción local representó el 78% del consumo total.