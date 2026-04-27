Proyecto de Ley del MinHacienda propone adición presupuestal con destino al Icbf

El Ministerio de Hacienda dio a conocer un proyecto de Ley en el cual se pone sobre la mesa una adición de $500.000 millones al Presupuesto General de la Nación de la presente vigencia fiscal.

De acuerdo con el documento, el principal beneficiario de esta asignación será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, entidad encargada de la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el país. En el articulado se señala que la totalidad de los $500.000 millones se destinarían a inversión dentro de esta institución, lo que sugiere un enfoque en el fortalecimiento de programas sociales y de atención a poblaciones vulnerables.

Dentro de los rubros contemplados, se incluyen recursos para el desarrollo integral de la primera infancia, así como iniciativas relacionadas con la juventud y el fortalecimiento familiar, aunque el detalle completo de los programas específicos no se expone en el resumen del proyecto. En la exposición de motivos del proyecto se argumenta que al momento de su aprobación, no se contaba con la liquidación anual del cierre 2025 de los excedentes financieros de la entidad y por mayores ingresos proyectados por contribuciones parafiscales.

“Con la adición propuesta, el monto definitivo del presupuesto del ICBF 2026 pasaría de $10,96 billones a $11,46 billones, con un aumento nominal de 4,6% respecto al monto vigente. Las operaciones presupuestales propuestas consisten en adicionar los mayores ingresos por recaudo propio para cubrir faltantes presupuestales de inversión de la entidad”, se lee en el proyecto de la cartera de Hacienda, que encabeza el ministro Germán Ávila. Y se agrega que la adición presupuestal de $500.000 millones tiene como finalidad exclusiva evitar un deterioro en la provisión de los servicios misionales a cargo del ICBF, en términos de calidad y cobertura.

MinHacienda radicó el anteproyecto para el presupuesto de 2027

Este mes el Ministerio de Hacienda radicó el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027. Esta propuesta preliminar rompería nuevamente un récord en la materia, pues la apuesta asciende a unos $597 billones, es decir, $50,1 billones más que los aprobados para 2026, que fueron $546,9 billones y contemplaban la necesidad de una ley de financiamiento por $16,3 billones.