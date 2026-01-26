Cesantías en Colombia marcan récord; ahorro llega a $26,1 billones en 2025

A pesar de un año económico complejo, con crecimiento moderado, inflación estable pero aún elevada y mayores riesgos fiscales, las cesantías de los trabajadores formales en Colombia cerraron 2025 en máximos históricos.
Según el más reciente balance de Asofondos, los 10,8 millones de afiliados a los fondos de cesantías Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia acumularon $26,1 billones, lo que representa un crecimiento cercano al 17% frente a 2024.
“Las cesantías han sido un gran respaldo para los trabajadores, una muestra de las bondades del empleo formal y del esfuerzo de los empleadores por honrar esta prestación social”, destacó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
