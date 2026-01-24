“Si el ahorro pensional se hubiera invertido solo en Colombia, el riesgo sería del doble”, presidente de Asofondo

En medio del debate por el manejo del ahorro pensional, el Gobierno de Gustavo Petro puso sobre la mesa un borrador de decreto que busca limitar la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el exterior y repatriar cerca de 100 billones de pesos en los próximos cinco años. La situación preocupó: menor diversificación de la inversión podría terminar en baja rentabilidad, es decir, menos plata para pagar las mesadas de los jubilados.
Para analizar dicha iniciativa, Andrés Mauricio Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), dialogó con EL COLOMBIANO y precisó que aunque este versión del proyecto moderó su alcance inicial —al permitir que hasta 30% del portafolio continúe invertido fuera del país de manera gradual—, la propuesta ha encendido alertas en el sector por sus posibles efectos no solo sobre la rentabilidad, sino también sobre el riesgo de los recursos de los trabajadores.
Para los fondos privados, la discusión va más allá de un porcentaje. Está en juego el principio de diversificación, pilar de la gestión de portafolios pensionales y uno de los factores que, según indicadores internacionales, ha permitido que Colombia registre rentabilidades comparables con las mejores del mundo.