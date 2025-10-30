Ahorro en Colombia crece 11,7 % y alcanza los $38,1 billones impulsado por herramientas digitales

En Colombia, el ahorro se ha entendido tradicionalmente como un asunto personal, vinculado a metas como comprar vivienda, financiar un viaje o asegurar el futuro. Una tendencia que viene creciendo este año.
De hecho, los más recientes datos del Dane evidencian un cambio importante: durante el segundo trimestre de 2025 (abril - junio), el ahorro bruto alcanzó $38,1 billones, lo que representa un crecimiento del 11,7 % frente al mismo periodo del año anterior.
Este ahorro se refiere a la diferencia entre el ingreso disponible bruto y el consumo final de una economía (empresas, ciudadanos y entidades pública). Este indicador muestra cuánto del ingreso nacional no se gasta y queda disponible para inversión o acumulación de capital.
Esta tendencia refleja una adopción creciente de mecanismos digitales que facilitan el ahorro de forma automática, segura y con propósito, y coincide con la conmemoración del Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre.
La digitalización financiera está transformando la manera en que las personas administran sus recursos, eliminando trámites presenciales y fomentando una cultura de ahorro más accesible y sostenida.