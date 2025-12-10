Estos son los países que más turistas extranjeros enviaron a Colombia en 2025, con ingresos por US$11.344 millones

El turismo internacional mantiene una tendencia positiva en Colombia a lo largo de 2025. Entre enero y septiembre, el país recibió más de 3,5 millones de turistas extranjeros no residentes, que hacen parte de los 4,9 millones de visitantes no residentes que ingresaron a Colombia, lo que representa un crecimiento del 5,2% frente al mismo periodo de 2024, según cifras de ProColombia. Este desempeño confirma que el sector se ha convertido en uno de los motores más dinámicos de la economía, impulsado por la recuperación de la demanda externa, la diversificación de mercados y una conectividad aérea cada vez más robusta, detallan Anato y ProColombia.

Estados Unidos lidera, pero Latinoamérica gana terreno

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Colombia, con 893.824 visitantes en lo corrido del año. Le siguieron México (304.661) y Ecuador (242.180). Otros mercados que también aportaron de manera significativa fueron Perú (189.977), Chile (154.002), Panamá (147.198), Venezuela (146.035), Brasil (144.725), España (137.618) y Costa Rica (124.786), evidenciando un portafolio de origen cada vez más diversificado. Lea más: Colombia se consolidó como el segundo destino más demandado en la región: reservas aéreas crecieron 5,7% para 2026

Perú, Brasil y España: los mercados que más crecieron

Al comparar con los primeros nueve meses de 2024, los países que más crecieron en número de visitantes fueron Perú (24,8%), Brasil (22%), España (15%) y México (10%), según destacó ProColombia. “Estas cifras reflejan la confianza que continúa ganando Colombia como destino turístico en el mundo. El crecimiento de mercados como Perú, México y España demuestra que nuestra oferta es cada vez más diversa y competitiva”, señaló Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Además, subrayó el trabajo conjunto con aerolíneas y aliados internacionales para fortalecer la conectividad.

Entre enero y septiembre de 2025, Colombia recibió 4,9 millones de visitantes no residentes, de los cuales, 3,5 millones correspondieron a visitantes extranjeros no residentes que ingresaron al país, y, 1,2 millones fueron colombianos residentes en el exterior.

Más divisas, el turismo ya deja más de US$5.200 millones

El impacto económico del turismo también se refleja en el ingreso de divisas. En el primer semestre de 2025, Colombia registró US$5.248 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, un incremento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de US$4.713 millones. Esta tendencia continúa la senda de 2024, año en el que el sector cerró con un crecimiento anual del 13%, equivalente a US$10.083 millones. Además conozca: Medellín es el destino más solicitado para el último puente festivo del año

Conectividad aérea internacional, el gran motor del crecimiento

El dinamismo del turismo ha sido impulsado, en gran parte, por el fortalecimiento de la conectividad aérea internacional. A noviembre de 2025, Colombia cuenta con 1.520 frecuencias semanales, más de 288.000 sillas disponibles y conexión con 29 países, operada por 29 aerolíneas. Estados Unidos lidera la conectividad con 347 frecuencias y 62.019 sillas semanales, seguido por Panamá (283 frecuencias y 45.930 sillas), México (136 frecuencias y 24.081 sillas), Perú (97 frecuencias y 17.541 sillas) y Ecuador (83 frecuencias y 14.338 sillas). También se destacan España (81 frecuencias y 25.185 sillas), República Dominicana (73 y 13.353), Brasil (71 y 13.011), Chile (47 y 10.476) y Costa Rica (45 y 8.118). Entre enero y septiembre de 2025, los aeropuertos del país movilizaron 42,3 millones de pasajeros, con un crecimiento anual del 1,7%. El dato clave está en el segmento internacional: 18,3 millones de pasajeros, con una variación positiva del 7,3%, pese a una caída del 2,2% en el tráfico nacional. Para noviembre de 2025, el país reportó 1.520 frecuencias internacionales semanales, un aumento del 11,3%, con 112 rutas y 259.650 sillas disponibles por semana, lo que confirma el empuje del mercado externo. En contexto: La ciudad que se convirtió en la más visitada de Colombia en 2025; no es Medellín ni Cartagena

Avianca y Latam crecen; aerolíneas estadounidenses retroceden