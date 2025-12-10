Estos son los países que más turistas extranjeros enviaron a Colombia en 2025, con ingresos por US$11.344 millones

El turismo internacional mantiene una tendencia positiva en Colombia a lo largo de 2025.
Entre enero y septiembre, el país recibió más de 3,5 millones de turistas extranjeros no residentes, que hacen parte de los 4,9 millones de visitantes no residentes que ingresaron a Colombia, lo que representa un crecimiento del 5,2% frente al mismo periodo de 2024, según cifras de ProColombia.
Este desempeño confirma que el sector se ha convertido en uno de los motores más dinámicos de la economía, impulsado por la recuperación de la demanda externa, la diversificación de mercados y una conectividad aérea cada vez más robusta, detallan Anato y ProColombia.