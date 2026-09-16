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El 84% de las personas usa el aire acondicionado más que hace cinco años debido a las altas temperaturas

El 86,5 % de los encuestados considera que su ciudad es más caliente que hace cinco años y 64,4 % enfrenta dificultades para acceder al enfriamiento que necesita.

  • El aumento de las temperaturas está extendiendo los meses y las horas de uso del aire acondicionado en distintas ciudades del mundo. El costo de la electricidad aparece como una de las principales barreras para aumentar su utilización. FOTO CORTESÍA
    El aumento de las temperaturas está extendiendo los meses y las horas de uso del aire acondicionado en distintas ciudades del mundo. El costo de la electricidad aparece como una de las principales barreras para aumentar su utilización. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Ya el aire acondicionado permanece encendido constantemente en los hogares y no es un electrodoméstico que se usaba únicamente durante las semanas más calientes del año. Para millones de personas en distintas ciudades del mundo, las temperaturas más altas están extendiendo la temporada de uso y aumentando las horas de funcionamiento, pero también están elevando el costo de la factura de servicios, por solo mantener los espacios frescos.

Esto se evidencia en la segunda edición de la Daikin World Air Survey 2026, realizada entre 1.200 propietarios de aire acondicionado en 12 ciudades del mundo, encontró que 84,1% de los encuestados utiliza el aire acondicionado durante más meses del año que hace cinco años. La razón está relacionada con una percepción ampliamente extendida: 86,5% considera que su ciudad es hoy más calurosa que hace cinco años.

El cambio climático está modificando así una rutina que hasta hace algunos años podía estar limitada a determinadas temporadas. Ahora, el calor está llevando a que los equipos funcionen durante más tiempo y durante más meses, con una consecuencia directa sobre la demanda de electricidad.

El impacto también se refleja en la vida cotidiana. 59,1% de los participantes aseguró que ha evitado salir durante el día o realizar actividades al aire libre debido al calor, mientras que 40,7% afirmó que permanece más tiempo dentro de su vivienda o en espacios cerrados.

En los días más calientes, el uso promedio del aire acondicionado en los hogares supera las 10 horas diarias a nivel global. En algunas ciudades el tiempo es todavía mayor: Tokio registra un promedio de 14 horas y 12 minutos; Houston, 14 horas y 2 minutos, y Dubái, 12 horas y 56 minutos.

Esto significa que el aire acondicionado ya no solo representa un gasto asociado con la comodidad. Para una parte de los hogares, comienza a convertirse en un consumo necesario para afrontar temperaturas que afectan el descanso, las actividades cotidianas y el bienestar.

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InfogrÃ¡fico
El 84% de las personas usa el aire acondicionado más que hace cinco años debido a las altas temperaturas

El costo de enfriar la casa

El problema es que tener un equipo instalado no significa necesariamente poder utilizarlo todo lo que se necesita.

El estudio encontró que 64,4% de los encuestados enfrenta algún tipo de barrera para utilizar la climatización tanto como quisiera, principalmente por los costos de la electricidad o las limitaciones del suministro energético.

La cifra muestra la otra cara del aumento de las temperaturas: mientras el calor impulsa la demanda de refrigeración, la factura eléctrica puede convertirse en un límite para satisfacerla.

De hecho, 89,7% de los participantes aseguró que aumentaría el uso de su aire acondicionado por razones de salud o confort si el precio de la electricidad o el suministro de energía no fueran una restricción.

La situación plantea un reto para las ciudades y los sistemas eléctricos. Una mayor utilización de equipos de refrigeración significa también una mayor demanda de electricidad, especialmente durante los periodos de temperaturas extremas, cuando millones de usuarios pueden encender sus equipos simultáneamente.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en que más hogares tengan acceso a un aire acondicionado. También está en lograr que puedan utilizarlo sin que el costo de la energía se convierta en una barrera y sin generar una presión creciente sobre las redes eléctricas.

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El calor también golpea el descanso

La expansión del uso del aire acondicionado está relacionada además con un problema que va más allá del consumo energético.

En la encuesta, 89,9% de los participantes manifestó haber experimentado algún tipo de malestar físico provocado por el calor. Entre los efectos más reportados estuvieron el deterioro de la calidad del sueño, con 58,3%; la fatiga o sensación de pesadez, con 50,9%, y los dolores de cabeza, con 36,1%.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen cerca de 489.000 muertes asociadas al calor en el mundo, lo que evidencia que las temperaturas elevadas dejaron de ser únicamente un asunto de confort.

Los datos de la encuesta coinciden con una tendencia climática global. Según la NOAA, 2024 fue el año más caluroso registrado a nivel mundial, mientras que 2023 y 2025 ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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En este escenario, la climatización aparece como una de las herramientas de adaptación frente a temperaturas más altas, pero con una condición: que su expansión sea eficiente.

Daikin señaló que el desafío no es únicamente responder a una mayor necesidad de enfriamiento, sino hacerlo de manera eficiente y sostenible, reduciendo tanto el consumo energético como el impacto ambiental.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas usan más el aire acondicionado que hace cinco años?
El 84,1 % de los encuestados afirmó que ha extendido el periodo del año durante el cual utiliza aire acondicionado.
¿Por qué ha aumentado el uso del aire acondicionado?
La encuesta relaciona el aumento con temperaturas más altas. El 86,5 % de los participantes considera que su ciudad es más calurosa que hace cinco años.
¿Cuántas horas se utiliza el aire acondicionado durante los días más calurosos?
El promedio global supera las 10 horas diarias en los días más calurosos. En ciudades como Tokio, Houston y Dubái supera las 12 horas.
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