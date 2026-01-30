Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo

En su primera reunión de 2026, el Banco de la República sorprendió a los mercados al incrementar en 100 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10,25 %, un nivel que no se registraba desde octubre de 2024. La decisión superó las expectativas del mercado, que anticipaba un aumento de apenas 50 puntos básicos.
El Emisor explicó que la determinación estuvo respaldada por la persistencia de las presiones inflacionarias, el comportamiento de las expectativas y un entorno macroeconómico más desafiante, marcado por la ampliación de los desbalances externos. La Junta Directiva reconoció que la inflación continúa en niveles elevados y enfrenta obstáculos para converger de manera sostenida hacia la meta, lo que llevó al equipo técnico a revisar al alza su proyección para el cierre de 2026, que pasó de 4,1 % a 6,3 % anual.
A este escenario se suma el deterioro del frente externo, reflejado en un mayor déficit comercial, así como las señales de una posible pausa en el proceso de flexibilización monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, un factor que añade presión al entorno financiero internacional.