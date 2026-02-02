“Las tasas de interés del 3% o 4% no volverán en 2026, ni en 2027, ni siquiera en 2028”: presidente de Anif

La reciente decisión del Banco de la República de subir nuevamente las tasas de interés vuelve a poner en primer plano los riesgos que enfrenta la economía colombiana en un contexto de inflación persistente, presiones derivadas del fuerte aumento del salario mínimo y crecientes incertidumbres fiscales.
En entrevista con este medio, José Ignacio López, presidente de Anif, explica por qué la decisión del banco central es especialmente compleja, advierte que las tasas podrían superar el 11% o 12%, y descarta un retorno cercano a tasas bajas en el mediano plazo. Aquí la conversación.