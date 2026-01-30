Los argumentos de la Corte Constitucional para suspender la emergencia económica de Petro

La Corte Constitucional tomó una decisión histórica al suspender el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, dando luz verde a la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien argumentó que el decreto no cumplía con los requisitos de “hechos sobrevinientes” e imprevistos, y señaló una posible extralimitación de funciones del Ejecutivo.
Esto se produjo tras una votación de seis a favor y dos en contra. Una decisión que sienta un precedente, ya que es la primera vez que la Corte aplica una suspensión provisional (medida cautelar) sobre un decreto de declaratoria de Estado de excepción.
La Corte aclaró que los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron el voto (en contra de la decisión mayoritaria).
Tras la decisión del alto tribunal de suspender la emergencia con la que el Gobierno buscaba recaudar más de $13 billones, el presidente Petro amenazó con que se aproxima una “crisis mayor”.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, expresó el Jefe de Estado en un mensaje en la red social X, insinuando que con el Congreso que se posesione este año se intentará que el hueco fiscal del país lo paguen otras personas y no los más pudientes. “Nosotros buscaremos impedirlo”, continuó.