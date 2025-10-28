¡Impresionante! Apple supera los 4 billones de dólares y se une al exclusivo club de Nvidia y Microsoft

Apple volvió a hacer historia en Wall Street. La compañía de Cupertino superó por primera vez la barrera de los US$4 billones en valor de mercado, una cifra que solo habían alcanzado Microsoft y Nvidia, según reportó Bloomberg Línea. El hito refleja el renovado apetito de los inversionistas por las grandes tecnológicas, en una semana marcada por resultados positivos en los mercados globales. El S&P 500 también alcanzó máximos históricos, consolidando un entorno favorable para las acciones de alto crecimiento. Puede leer: Apple destrona a Microsoft y se convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo tras el éxito del iPhone 17

11 jornadas de alza de Apple impulsadas por el iPhone 17

Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 0,4% en las primeras operaciones del martes, hasta US$269,87 por acción, con lo que su capitalización bursátil llegó a los US$4 billones. En lo que va de 2025, la acción acumula una ganancia del 10,13%, impulsada por la sólida demanda del iPhone 17 y una mejora en las recomendaciones de analistas. La firma Loop Capital elevó recientemente su calificación sobre Apple a “compra”, la primera vez que lo hace en años. Según Counterpoint Research, las ventas iniciales del nuevo modelo han superado las expectativas tanto en Estados Unidos como en China. “A pesar de no haber alcanzado el éxito en inteligencia artificial hasta ahora, Apple sigue siendo un refugio de valor y estabilidad entre las grandes tecnológicas”, explicó Dan Ives, analista de Wedbush Securities, citado por Bloomberg.

Conozca más: La guerra de las empresas por la IA llevaría al mundo a una burbuja tecnológica, ¿quiénes ganan y pierden? Los analistas de Jefferies advirtieron sobre señales de desaceleración en algunos mercados, aunque reconocieron la fortaleza de la demanda china y el impulso que podría traer el lanzamiento del iPhone 17 Air, previsto para finales de año.

El contexto: un mercado que premia la estabilidad

El apetito por las grandes tecnológicas no solo favorece a Apple. La semana también trajo buenas noticias para Microsoft (MSFT), que volvió a cruzar el umbral de los US$4 billones tras anunciar la compra del 27% de participación en OpenAI, valorada en US$135 mil millones. Esa operación le permitirá mantener acceso a modelos de inteligencia artificial hasta 2032, consolidando su liderazgo en soluciones de productividad y en el ecosistema de IA empresarial con Copilot y Azure AI. Los analistas destacaron que el movimiento refuerza la posición dominante de Microsoft frente a competidores como Google DeepMind o Anthropic, al tiempo que eleva el valor de sus unidades de nube y software corporativo.