Trump impone arancel del 100% a chips y semiconductores importados

En una nueva movida comercial que promete sacudir el mercado tecnológico global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores.
El objetivo es obligar a que estas piezas clave de la economía digital se fabriquen dentro del país.
“Aplicaremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca, sin precisar desde cuándo entrará en vigor la medida.
