Escala el conflicto comercial: Ecuador anuncia tarifas “recíprocas” al transporte de petróleo colombiano por su oleoducto

Tras el anuncio de Colombia de suspender la venta de energía eléctrica de manera temporal, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador siguió escalando el conflicto comercial y anunció “reciprocidad en las tarifas de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Así lo anunció la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, en su cuenta de X: “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.
La jefe de cartera dijo que es una medida de reciprocidad por la decisión de Colombia de suspender la venta de energía a ese país. Una medida que se tomó a raíz de que Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas.
Para tener un contexto, el crudo colombiano se transporta hacia el Pacífico a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador, una infraestructura clave que ha permitido a Colombia exportar su petróleo de manera más eficiente desde 2013.