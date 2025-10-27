Armando Benedetti ya siente el golpe de la Lista Clinton: “Me bloquearon la tarjeta; estoy mal”

Armando Benedetti, ministro del Interior, y la controvertida figura que el presidente Gustavo Petro defiende a ultranza, reconoció que vive uno de los momentos más difíciles de su carrera tras ser incluido en la Lista Clinton.
La medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloquea activos y restringe el acceso al sistema financiero a quienes son señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas.
El pasado viernes, Benedetti había rechazado las acusaciones y calificó la decisión en su contra como injusta e infundada. “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”, comentó el ministro.
