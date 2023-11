Las personas que reciben este pago son los empleados que cuentan con contratos laborales, sin importar que este esté por escrito o no. “ ¿Quiénes reciben las primas?, todas las personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo, independientemente de que sea fijo, indefinido o por obra o labor”, explicó la abogada María Ramírez.

Después de realizar esta fórmula se debe calcular el valor promedio del salario en el semestre por el número de días trabajados en el semestre dividido en 360.

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), la prima de servicios es una prestación social que debe pagar el empleador al trabajador, de no hacer estos pagos, la empresa se podrá ver expuesta no solo a la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, sino también a sanciones por parte del Ministerio del Trabajo ante el incumplimiento de obligaciones legales.

Además, los trabajadores podrían decidir terminar unilateralmente sus contratos de trabajo con justa causa, por incumplimiento de las obligaciones del empleador.