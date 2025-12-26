x

Gobierno anuncia nuevo aumento en peajes desde enero de 2026, ¿de cuánto sería?

El Gobierno aclaró que los aumentos y alivios en peajes no se aplicarán de forma general, pues varían según el tipo de concesión y la antigüedad contractual.

  • El Gobierno nacional confirmó que desde el 16 de enero de 2026 comenzará a regir un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes a nivel nacional. FOTO: Cortesía
Diario La República
hace 8 horas
bookmark

El Gobierno Nacional confirmó que desde el 16 de enero de 2026 comenzará a regir un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes a nivel nacional, una actualización anual prevista en la normativa vigente y ligada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que aplicará a todas las concesiones viales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde al ajuste por costo de vida y se aplicará de manera general en la red vial concesionada.

Además, afirmó que ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general.

Cabe recordar que las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con corte a noviembre, reconfirmaron las previsiones que se han hecho durante buena parte de este 2025, en el sentido de que la inflación demorará su descenso a la meta de 3% fijada por el Banco de la República.

Los datos publicados anoche por el Dane ubicaron el costo de vida, en el último año, en 5,30%, manteniéndose así en el rango del 5% en los últimos cuatro meses.

El IPC anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%

Este incremento busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema vial, incluyendo el mantenimiento, la operación y la ampliación de la infraestructura de transporte.

Sin embargo, el Ejecutivo reconoce la sensibilidad del tema, especialmente por su impacto directo en los costos del transporte de carga, el precio de los pasajes y el bolsillo de los ciudadanos.

Por ende, el Gobierno ha venido aplicando estrategias orientadas a mitigar los efectos del alza en determinados corredores y para usuarios específicos.

Entre las medidas implementadas se encuentran las tarifas diferenciales para comunidades cercanas a los peajes o para quienes utilizan las vías de manera frecuente, el aplazamiento de algunos incrementos previamente programados, y, esquemas de ajuste gradual en ciertas concesiones, dependiendo de las condiciones contractuales.

Estas acciones se dan en un contexto de creciente inconformidad ciudadana, acentuada tras incrementos recientes como el autorizado por el Instituto Nacional de Vías, Invías, en enero, que permitió un aumento de 30% en ocho estaciones de peaje.

Peajes con las tarifas más altas para vehículos de categoría I

Actualmente, los peajes con las tarifas más altas para vehículos de categoría I incluyen estaciones clave en Antioquia, Meta y el corredor hacia la Orinoquía.

El Gobierno ha reiterado que la aplicación de los ajustes y de las medidas de alivio no es uniforme, ya que depende del tipo de concesión y de la antigüedad de los contratos.

A pesar de esto, la necesidad de recurrir a mecanismos paliativos ha reavivado el debate sobre la estructura del modelo de concesiones viales y la posibilidad de revisiones más profundas desde el ámbito legislativo.

