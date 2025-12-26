Gobierno anuncia nuevo aumento en peajes desde enero de 2026, ¿de cuánto sería?

El Gobierno Nacional confirmó que desde el 16 de enero de 2026 comenzará a regir un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes a nivel nacional, una actualización anual prevista en la normativa vigente y ligada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que aplicará a todas las concesiones viales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde al ajuste por costo de vida y se aplicará de manera general en la red vial concesionada.

Cabe recordar que las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con corte a noviembre, reconfirmaron las previsiones que se han hecho durante buena parte de este 2025, en el sentido de que la inflación demorará su descenso a la meta de 3% fijada por el Banco de la República.

Los datos publicados anoche por el Dane ubicaron el costo de vida, en el último año, en 5,30%, manteniéndose así en el rango del 5% en los últimos cuatro meses.