Medellín suma una nueva vitrina premium de las marcas BMW, MINI y Motorrad

Autogermana continúa fortaleciendo su presencia en Colombia con la inauguración de una nueva vitrina en Medellín bajo el concepto global Retail Next, la estrategia con la que BMW Group busca transformar la experiencia de compra y relacionamiento con los clientes de sus marcas alrededor del mundo. La nueva sede, ubicada en LeMont, en Medellín, reúne en un mismo espacio a BMW, MINI y BMW Motorrad, con una propuesta que deja atrás el modelo tradicional de concesionario para dar paso a una experiencia enfocada en la tecnología, el diseño, la hospitalidad y la atención personalizada. La apertura también llega en un momento de fuerte recuperación para el mercado automotor colombiano, que durante el primer semestre de 2026 registró un crecimiento de 50,1% en las matrículas de vehículos nuevos, mientras Medellín se consolidó entre las ciudades con mayor dinamismo del país. Siga leyendo: 4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

Medellín recibe el concepto global Retail Next

La nueva vitrina marca la llegada de Retail Next a Medellín, luego de que Autogermana implementara este modelo en su sede de la calle 127, en Bogotá. Con esta apertura, la compañía busca llevar a Antioquia una experiencia de clase mundial adaptada a un consumidor que valora la innovación, el diseño y la atención personalizada. Más que exhibir vehículos, el concepto plantea espacios abiertos, digitales y centrados en las personas, donde los visitantes pueden recorrer cada marca de manera libre, interactuar con la tecnología disponible y conocer los vehículos en un ambiente pensado para facilitar la exploración. En la nueva sede de LeMont convergen los universos de BMW, MINI y BMW Motorrad, permitiendo que los clientes vivan una experiencia integral en un solo recorrido.

Autogermana fortalece su apuesta por Antioquia con una nueva vitrina en Medellín.

Retail Next representa una nueva filosofía para BMW Group en la que el punto de venta deja de ser únicamente un lugar para comprar un vehículo y se convierte en un espacio de interacción. El concepto incorpora herramientas digitales, zonas de atención más abiertas, ambientes modernos y una propuesta de hospitalidad que busca generar una relación más cercana con los clientes. La estrategia responde a las nuevas tendencias del retail premium, donde la experiencia del usuario cobra tanta importancia como el producto. Siga leyendo: Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43%

Antioquia, un mercado estratégico para el segmento premium

Para Autogermana, la inauguración de esta vitrina también representa un voto de confianza en Medellín y Antioquia, regiones que considera fundamentales para el crecimiento del segmento premium en Colombia. La empresa señaló que esta inversión fortalece su presencia comercial y refleja la importancia que tiene el mercado antioqueño dentro de su estrategia de expansión nacional. “La apertura de esta nueva vitrina en Medellín representa mucho más que una expansión física. Es una muestra de la confianza que tenemos en la región y del compromiso de seguir evolucionando la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. Retail Next nos permite acercarnos de una manera diferente, integrando tecnología, diseño y hospitalidad en un solo espacio”, afirmó Andrés Fuse, gerente general de Autogermana. Con esta inauguración, la compañía continúa transformando sus espacios comerciales hacia modelos más flexibles, cercanos y alineados con las tendencias internacionales del retail de lujo y con las expectativas de una nueva generación de compradores.

Así es la nueva vitrina con la que Autogermana cambia la experiencia de comprar un BMW.

El mercado automotor vive un año de recuperación

La apuesta de Autogermana coincide con un momento favorable para la industria automotriz colombiana. Según el más reciente informe de la Andi y Fenalco, entre enero y junio de 2026 se matricularon 157.620 vehículos nuevos, un crecimiento de 50,1% frente a las 105.006 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025. El liderazgo del mercado continúa en manos de Kia, que vendió 20.437 vehículos, un aumento de 47,7% frente al año anterior. Le siguieron Renault, con 15.836 unidades (+11,9%), y Toyota, con 12.716 vehículos (+8,3%). El grupo de las cinco marcas con mayores ventas lo completan Chevrolet, con 12.123 unidades (+37,9%), y Mazda, con 11.718 vehículos (+25,2%). En conjunto, estas cinco compañías concentran el 46,2% de todas las matrículas registradas en el país durante el primer semestre. Detrás aparecen Tesla, con 10.157 vehículos, seguida por Suzuki (8.437), Nissan (6.621), Hyundai (6.506), Volkswagen (6.249), BYD (6.118), Foton (4.379), Ford (4.355), Chery (2.412), JAC (2.336), Dongfeng (2.189), Mercedes-Benz (1.707), JMC (1.628), Citroën (1.547), MG (1.488) y otras marcas, que en conjunto sumaron 18.661 unidades.