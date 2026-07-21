Medellín suma una nueva vitrina premium de las marcas BMW, MINI y Motorrad

Autogermana continúa fortaleciendo su presencia en Colombia con la inauguración de una nueva vitrina en Medellín bajo el concepto global Retail Next, la estrategia con la que BMW Group busca transformar la experiencia de compra y relacionamiento con los clientes de sus marcas alrededor del mundo.
La nueva sede, ubicada en LeMont, en Medellín, reúne en un mismo espacio a BMW, MINI y BMW Motorrad, con una propuesta que deja atrás el modelo tradicional de concesionario para dar paso a una experiencia enfocada en la tecnología, el diseño, la hospitalidad y la atención personalizada.
La apertura también llega en un momento de fuerte recuperación para el mercado automotor colombiano, que durante el primer semestre de 2026 registró un crecimiento de 50,1% en las matrículas de vehículos nuevos, mientras Medellín se consolidó entre las ciudades con mayor dinamismo del país.
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