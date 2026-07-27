Los colombianos gastan $2,41 billones al año en helados: así se transforma este mercado

El helado dejó de ser un producto asociado únicamente a los días de calor o a un momento de indulgencia. Hoy se consolida como una de las categorías más dinámicas de la industria de alimentos y bebidas, impulsada por consumidores que buscan experiencias diferenciadas, productos más saludables, opciones funcionales e innovación. Las cifras reflejan esa transformación. Los colombianos consumen cerca de $2,41 billones en helados, de acuerdo con Euromonitor. Además, esta categoría representa el 0,38% del gasto total en alimentos y bebidas del país, según la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi. Puede leer: Los helados más curiosos de Colombia: sancocho, diabolín, pollo broaster y más El crecimiento ha sido significativo durante los últimos años. En 2018 el mercado movía alrededor de $1,4 billones, mientras que para 2023 la cifra ya superaba los $2,4 billones, un incremento cercano al 72% en apenas cinco años. Las perspectivas también son positivas. Según EMR Claight, el mercado colombiano alcanzó un valor cercano a US$400 millones en 2025 y podría llegar a US$597 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual de 4,1%.

El mercado mundial de helados impulsa nuevas tendencias

La evolución del mercado colombiano hace parte de una tendencia global. Euromonitor estima que las ventas mundiales de helados alcanzaron US$92.000 millones en 2025 y proyecta un crecimiento anual cercano al 5,7% hasta 2030. Le interesa: Amor-Acuyá: de experimento casero a ser catalogado uno de los mejores helados del mundo Ese comportamiento está impulsado por consumidores que demandan productos premium, experiencias más indulgentes, alternativas vegetales, opciones con menos azúcar, formulaciones con mayor contenido de proteína y formatos innovadores que respondan a nuevos estilos de vida.

La tecnología transforma la producción de helados