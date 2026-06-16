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Banco de Bogotá recibirá más de 270.000 clientes de Itaú tras aprobación de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera autorizó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Itaú Colombia a Banco de Bogotá. La operación incluye más de 270.000 clientes, una cartera cercana a $6 billones y depósitos por alrededor de $4 billones.

  • Banco de Bogotá incorporará más de 270.000 clientes de Itaú Colombia tras la aprobación de la Superintendencia Financiera. FOTO: CORTESÍA
    Banco de Bogotá incorporará más de 270.000 clientes de Itaú Colombia tras la aprobación de la Superintendencia Financiera. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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El Banco de Bogotá anunció que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para concretar la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Itaú Colombia, una operación que le permitirá fortalecer su presencia en el segmento de personas.

La transacción contempla la incorporación de más de 270.000 clientes, una cartera cercana a los $6 billones y depósitos por alrededor de $4 billones, cifras que refuerzan el posicionamiento del Banco de Bogotá en el mercado de banca de consumo del país.

La aprobación regulatoria también incluye una operación paralela en Panamá, donde Banco Itaú Panamá transferirá determinados activos, pasivos y contratos de su negocio de banca minorista a Banco de Bogotá Panamá.

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Según informó la entidad financiera, los clientes que pasarán a formar parte de Banco de Bogotá contarán con acceso a su red de oficinas, canales digitales y portafolio de productos y servicios. Además, ambas entidades trabajarán de manera conjunta para garantizar una transición ordenada y sin afectaciones para los usuarios.

Esta autorización representa un paso relevante en nuestra estrategia de crecimiento en banca de personas. Recibiremos a nuestros nuevos clientes con modelos de atención acordes con sus necesidades, respaldados por una amplia red de atención, productos y servicios digitales”, afirmó Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá.

Itaú inicia el proceso de migración de clientes

Tras recibir el visto bueno de la Superintendencia Financiera, Itaú Colombia comenzará el proceso interno de preparación operativa para la futura migración de clientes y productos de su banca minorista hacia Banco de Bogotá.

La entidad aclaró que la transferencia efectiva se realizará en una fecha que será comunicada oportunamente y que, mientras se desarrolla el proceso de alistamiento, la operación de la banca minorista continuará funcionando con total normalidad.

Asimismo, aseguró que mantendrá activos todos sus canales de atención para resolver inquietudes y acompañar a los clientes durante las distintas etapas de la transición.

La entidad destacó que el proceso se ejecutará bajo el cumplimiento de la regulación colombiana y con una comunicación permanente hacia clientes, colaboradores, proveedores y autoridades.

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Itaú concentrará su negocio en empresas

La cesión de la banca minorista forma parte de la estrategia de transformación de Itaú en Colombia. Tras la operación, el banco enfocará su actividad en el segmento de personas jurídicas, ofreciendo soluciones financieras dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a multinacionales, entidades públicas e instituciones financieras.

La propuesta estará respaldada por las capacidades de banca corporativa, tesorería y sus filiales especializadas, entre ellas Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá.

Como muestra de su apuesta de largo plazo por el mercado colombiano, Itaú también anunció un aumento de capital cercano a los US$60 millones, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, con el objetivo de acelerar el crecimiento de la entidad y fortalecer su competitividad en el país.

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Con esta operación, Banco de Bogotá gana escala en el negocio de banca de personas, mientras que Itaú avanza en una estrategia de especialización enfocada en el mercado corporativo, en una de las reorganizaciones más relevantes del sector financiero colombiano en los últimos años.

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