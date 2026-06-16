Banco de Bogotá recibirá más de 270.000 clientes de Itaú tras aprobación de la Superfinanciera

El Banco de Bogotá anunció que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para concretar la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Itaú Colombia, una operación que le permitirá fortalecer su presencia en el segmento de personas.

La transacción contempla la incorporación de más de 270.000 clientes, una cartera cercana a los $6 billones y depósitos por alrededor de $4 billones, cifras que refuerzan el posicionamiento del Banco de Bogotá en el mercado de banca de consumo del país.

La aprobación regulatoria también incluye una operación paralela en Panamá, donde Banco Itaú Panamá transferirá determinados activos, pasivos y contratos de su negocio de banca minorista a Banco de Bogotá Panamá.

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Según informó la entidad financiera, los clientes que pasarán a formar parte de Banco de Bogotá contarán con acceso a su red de oficinas, canales digitales y portafolio de productos y servicios. Además, ambas entidades trabajarán de manera conjunta para garantizar una transición ordenada y sin afectaciones para los usuarios.

“Esta autorización representa un paso relevante en nuestra estrategia de crecimiento en banca de personas. Recibiremos a nuestros nuevos clientes con modelos de atención acordes con sus necesidades, respaldados por una amplia red de atención, productos y servicios digitales”, afirmó Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá.