Comercio en Colombia arrancó 2026 con freno de mano, ¿por qué cayó la venta de vivienda y combustibles?

El arranque de este 2026 ha dejado un sabor agridulce en las cajas registradoras del país. Aunque se sigue viendo números positivos, los resultados del comercio minorista sorprendieron a la baja al consenso de analistas, que esperaba una expansión del 10,0%. En lugar de eso, se reportó un crecimiento del 7,8%, lo que representa el segundo registro más bajo de los últimos 12 meses, con base en datos del Dane. Esta desaceleración responde a un reajuste en los bolsillos de las familias, que han comenzado a corregir su gasto especialmente en productos relacionados con la construcción y los combustibles. Así lo reveló el reciente estudio de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, liderado por su director, Camilo Pérez. Puede leer más: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

Ventas del comercio (Var.% anual).

¿Qué sectores están frenando el dinamismo comercial en el país?

Para entender esta cifra, hay que mirar hacia las obras y las estaciones de servicio. Uno de los golpes más evidentes se sintió en las ferreterías. Según los reportes técnicos, “la dinámica del segmento de artículos de ferretería y pinturas que pasó de un avance de +7,6% en diciembre a una contracción de -2,2% en enero”. Este fenómeno no es aislado, pues está íntimamente ligado a la crisis de la vivienda, según el análisis, en enero apenas se inició la construcción de 5.200 viviendas nuevas, una cifra históricamente baja si se compara con el promedio habitual de 12 mil unidades para ese mismo mes. Por otro lado, el tanqueo de los vehículos también muestra signos de fatiga. La venta de combustibles registró una contracción del -5,1% en enero, siendo su peor desempeño desde finales de 2024. Lo curioso es que, aunque los precios se mantuvieron estables, la tendencia bajista persiste desde octubre del año pasado. Esto sugiere que finalmente que “se está haciendo palpable el impacto de los mayores precios de la gasolina sobre su demanda en la medida que poco a poco los hogares se han ido equipando con vehículos eléctricos, híbridos, motos y patinetas eléctricas”, se lee en el informe del Banco de Bogotá. Entérese: Precio de la gasolina sube desde este miércoles en Colombia: este es el aumento por ciudades

El refugio en la tecnología y los bienes para el hogar en Colombia

A pesar del nubarrón en sectores pesados, no todo es pesimismo. Los colombianos siguen apostando fuertemente por renovar su estilo de vida y conectividad. Por ejemplo, sectores como el de equipos de informática y telecomunicaciones, que creció un impresionante 38,5%, junto con aparatos de sonido, video (26,5%) y electrodomésticos (14,0%), “gozaron de una aceleración en su ritmo de crecimiento”. El estudio de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá da cuenta que esta resiliencia también se extendió al consumo cotidiano. El calzado, las prendas de vestir, los alimentos y los productos de aseo personal y del hogar mantuvieron una dinámica sólida. Lo anterior ocurre porque, mientras la inflación de bienes se mantenga cerca del 3%, muy por debajo del 8% que registran los servicios sin arriendos, las familias prefieren destinar su ingreso disponible a la compra de mercancías tangibles que no requieren necesariamente de un crédito bancario para ser adquiridas.

Contribución a la variación por sectores (puntos porcentuales).

El techo del sector automotriz y el peso de las tasas de interés