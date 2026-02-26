Banco de la República gira más plata a la Nación que Ecopetrol, por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, los giros para la Nación provenientes de las utilidades del Banco de la República superaron los giros derivados de las utilidades de Ecopetrol.
La explicación está en el manejo técnico de las reservas internacionales y en la política monetaria a cargo del Emisor.
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y cálculos de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, el giro del Banco de la República a Hacienda está programado para marzo.