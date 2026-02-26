Banco de la República gira más plata a la Nación que Ecopetrol, por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, los giros para la Nación provenientes de las utilidades del Banco de la República superaron los giros derivados de las utilidades de Ecopetrol. La explicación está en el manejo técnico de las reservas internacionales y en la política monetaria a cargo del Emisor. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y cálculos de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, el giro del Banco de la República a Hacienda está programado para marzo.

En el caso de Ecopetrol, el giro corresponde a la estimación de Hacienda obtenida del Marco Fiscal de 2025. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó que en 2025 la entidad obtuvo las utilidades más altas de su historia: $13,9 billones. Estos recursos, por mandato legal, serán transferidos casi en su totalidad al Gobierno Nacional. Puede leer: “Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

Banco de la República 2025: utilidades récord por $13,9 billones y giro a la Nación

La magnitud del monto no es menor. Equivale a lo que el Ejecutivo buscaba recaudar con la reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso. En un contexto de presiones fiscales y emergencias como la ola invernal, la transferencia adquiere un peso político y presupuestal evidente. Villar explicó que el Banco tenía un estimativo alto, aunque no tan elevado como el resultado final. Se proyectaban utilidades superiores a $10 billones, cifra que ya había sido compartida con el Gobierno y revisada en el Confis meses atrás. Sin embargo, los resultados financieros superaron las expectativas. “Durante los últimos años venimos batiendo récords de utilidades y para 2025 éstas fueron de casi $13,9 billones, más de lo que estábamos proyectando y sustancialmente superiores a las obtenidas en 2024, que en su momento fueron un récord histórico”, señaló el gerente en entrevista con Portafolio. Precisó además que esas utilidades se transfieren al Gobierno, salvo unas reservas menores contempladas en la ley para inversión en el sector cultural, que no afectan de manera sustancial el monto total.

Gustavo Petro y Leonardo Villar.

Siga leyendo: Petro vuelve a cuestionar al gerente del Banrep por subir tasas

Ecopetrol 2025: caída en utilidades por menor precio del petróleo Brent

Mientras el Banco de la República marca máximos históricos, el panorama para Ecopetrol luce más retador. La petrolera estatal revelará sus resultados empresariales de 2025 el miércoles 4 de marzo, pero ya circulan estimaciones que anticipan un fuerte retroceso en sus utilidades. Según el análisis de Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, las utilidades de la compañía podrían ubicarse entre $8,5 billones y $9,5 billones. De confirmarse, esto implicaría un desplome de entre 36% y 43% frente a 2024, cuando la empresa reportó ganancias por $14,9 billones.

Giros de Banrep y Ecopetrol.