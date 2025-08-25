¡Pilas! Denuncian circulación de billetes falsos de $100 mil, así puede identificarlos según el Banco de la República

La circulación de billetes falsos de $100.000 sigue siendo motivo de alarma en Colombia. Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos meses se han multiplicado los casos de falsificaciones que logran pasar inadvertidas en transacciones rápidas. Lo más preocupante es que muchos de estos ejemplares no son detectados por métodos tradicionales, como los marcadores químicos, lo que obliga a reforzar la verificación visual y táctil. Cada billete emitido por el Banco de la República tiene un serial único. Por eso, cuando aparecen dos o más con el mismo número, es una señal inequívoca de falsificación. Puede leer más: Que no lo tumben: Medellín es la segunda ciudad donde más ‘pirámides’ han captado dinero ilegal de la gente

En un país con alta circulación de efectivo, la educación financiera y la cultura de verificación siguen siendo la primera línea de defensa contra el dinero falso.

El nuevo serial de alerta de billete de $100.000 falso: AF79227345

Uno de los casos más recientes fue denunciado por un comerciante en redes sociales, quien recibió un billete con el serial AF79227345. Tras revisarlo con detalle, comprobó que era falso. Con humor, escribió en su publicación: “Es más falso que el amor que tuve algún día. Ojo a los detalles en los billetes”. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: “Cada vez los hacen más parecidos, qué peligro que se le pase uno de esos”, comentó uno. Otro agregó: “Hay que prestar atención al Banco de la República para saber si un billete es falso o no. Y no pasarlo a otro, que es la falla que cometen muchos”. Entérese: Capturaron a un hombre con más de $260.000 dólares en billetes falsos en la vía a Santa Fe de Antioquia Este caso no es aislado. Otros seriales reportados en distintas regiones del país incluyen: AE68417396, AJ77938917 yAB61104080.

¿Qué son los supuestos billetes “G5”?

En redes sociales también comenzó a circular la expresión “billetes G5” para referirse a falsificaciones que imitan con gran precisión los originales. Sin embargo, el Banco de la República ha sido enfático en que esa categoría no existe oficialmente. La entidad aclara que las falsificaciones detectadas hasta ahora no corresponden a billetes de “alta generación”, sino a copias de baja calidad elaboradas con materiales comerciales y técnicas conocidas.

El mensaje es claro del Emisor: los billetes colombianos cuentan con elementos de seguridad avanzados que permiten su verificación. La clave está en que los ciudadanos aprendan a usarlos.

El auge de los billetes falsos de $100.000 pone en evidencia que el combate a la falsificación es un esfuerzo conjunto.

Cinco pasos para detectar un billete falso

El Banco de la República recomienda aplicar cinco pasos para revisar cualquier billete, en especial los de $100.000, que son los de mayor valor en circulación: 1. Mire: observe los colores, imágenes y nitidez del diseño. 2. Toque: perciba el alto relieve en retratos, textos y cifras. 3. Levante: al trasluz aparecen la marca de agua y las imágenes coincidentes. 4. Gire: cambian colores y aparecen efectos de movimiento. 5. Compruebe: use luz ultravioleta y lupa para verificar microtextos y fluorescencia. Además, la entidad advierte que no deben usarse métodos caseros como raspar, mojar, doblar o aplicar marcadores probadores, porque pueden dañar billetes auténticos y no garantizan resultados. Siga leyendo: ¡A destapar las alcancías! Desde este mes, bancos deberán cambiar billetes y monedas de bajo monto sin costo

Características del billete de $100.000

- Dimensiones: 66 mm x 153 mm - Color predominante: verde - Anverso: retrato de Carlos Lleras Restrepo, pájaro barranquero y flor del sietecueros - Reverso: Valle de Cocora en Quindío y palma de cera, árbol nacional

¿Qué hacer si recibe un billete falso?