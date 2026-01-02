Madre del presidente del Concejo de Bello murió en choque que dejó dos víctimas en Niquía

Dos personas muertas dejó un grave accidente ocurrido en la mañana de este viernes en la vía a La Seca, entre la estación Madera del metro y la urbanización Toledo, a la altura del barrio La Gabriela, de Bello. En este siniestro, una de las víctimas fue la mamá de Jhon Ánderson Arango Arboleda, presidente del Concejo de Bello.
Los hechos se registraron sobre las 5:00 de la mañana, cuando el conductor del vehículo, un Chevrolet Spark, perdió el control del mismo y al volcarse colisionó contra un poste.