Asciende a 189 el número de lesionados por pólvora en Antioquia en la temporada 2025-2026

Pasó diciembre y las cifras de quemados por pólvora en Medellín y Antioquia, en vez de evidenciar una mejoría, demuestran lo mucho que sigue faltando en cultura ciudadana. En el departamento van 189 lesionados, de los cuales 74 se han reportado en la capital antioqueña, esto respecto a la temporada 2025-2026.
Entre los últimos siete casos reportados, está el de una menor de tan sólo 7 años de edad en el municipio de Tarazá, quien por manipulación de totes resultó con quemaduras de segundo grado en cara, mano y tronco, como también con un trauma en el abdomen.