A seis meses de Bre-B, el sistema ya mueve $92 billones y 34 millones de usuarios: estas son las llaves que más registran

A casi seis meses de su puesta en marcha, el sistema de pagos inmediatos Bre-B se consolida como una de las principales apuestas para transformar el sistema financiero en Colombia. Desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2025, esta plataforma del Banco de la República ya registra 34,5 millones de usuarios, más de 102’928.952 llaves activas y ha movilizado cerca de $92 billones en 606.730.743 transacciones. El crecimiento ha sido acelerado y confirma la rápida adopción de este modelo que permite enviar y recibir dinero de forma instantánea, las 24 horas del día y sin importar la entidad financiera o billetera digital. Actualmente, el sistema cuenta con más de 200 entidades vinculadas, lo que ha permitido que la interoperabilidad, uno de sus principales objetivos, sea una realidad en el país. Le puede interesar: Más de $1,3 billones se movieron durante San Valentín y el Carnaval de Barranquilla

Transferencias inmediatas ganan terreno

Las cifras evidencian que Bre-B no solo ha ampliado el acceso a pagos digitales, sino que también ha dinamizado la forma en que los colombianos manejan su dinero. El ticket promedio de las transacciones se ubica en $156.000, aunque el sistema permite operaciones de hasta $11,5 millones, lo que amplía su uso tanto para personas como para empresas. Solo entre el 1 de enero y el 26 de febrero de 2026, el sistema movió $31,9 billones a través de 205,9 millones de transferencias. En ese periodo, la mayoría de las operaciones (39,5%) correspondieron a montos entre $10.000 y $50.000, lo que confirma su uso cotidiano para pagos de bajo valor. A pesar de este avance, el efectivo sigue siendo predominante en muchas transacciones diarias, lo que muestra que el reto de la digitalización financiera aún está en proceso.

Así usan los colombianos las llaves digitales

Uno de los datos más reveladores es el tipo de llaves que utilizan los usuarios. Las llaves alfanuméricas lideran con 55,8% del total (57,5 millones), seguidas por los números de celular, que representan 20,1% (20,7 millones). También aparecen otras opciones como documentos de identidad (12,5%), correos electrónicos (8,1%) y códigos de comercio (3,4%), lo que demuestra la flexibilidad del sistema para adaptarse a diferentes perfiles de usuarios. Además, el uso está altamente concentrado en personas naturales, que representan 96,3% de las llaves registradas (más de 99 millones), frente a 3,7% de personas jurídicas, lo que confirma que Bre-B ha tenido una adopción masiva en el segmento de usuarios individuales. Lea más: Pagos con tarjeta sin retención: la estrategia que aumentaría el recaudo tributario en Colombia

Fechas especiales impulsan el uso

El uso de Bre-B también ha mostrado picos importantes en temporadas clave para el consumo. De acuerdo con datos de Redeban, durante el fin de semana de San Valentín (13, 14 y 15 de febrero), se registraron 11,4 millones de transacciones a través de este sistema, lo que representó un crecimiento de 11% frente al mismo periodo de 2025 y un total facturado de $1,33 billones. Una tendencia similar se observó durante el Carnaval de Barranquilla, donde entre el 14 y el 17 de febrero se realizaron más de 674.000 transacciones en ciudades como Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Santo Tomás, con un incremento de 8% frente al año anterior. Conozca también: Colombia estrena transferencias interbancarias sin costo a través de WhatsApp y el sistema Bre-B

Menos efectivo, más inclusión financiera